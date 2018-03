Cyclisme Jurgen Van de Walle, directeur de course de l’épreuve, fait le point sur la nouvelle formule des Trois Jours de La Panne.

Si vous aviez l’habitude de venir à la mer du Nord pour combiner les plaisirs de la Côte belge et le suivi de la course des Trois Jours de La Panne, votre séjour au littoral sera moins long cette année. Car la course a été contrainte de changer de formule. L’épreuve des hommes n’a plus lieu sur trois jours mais sur une seule journée, ce mercredi. Les Trois Jours de La Panne ont fait les frais du changement du calendrier du printemps belge. Et ils sont les victimes de la mainmise des Flanders Classic (qui regroupe le Circuit Het Nieuwsblad, Gand-Wevelgem, À Travers La Flandre, le Tour des Flandres, le Grand Prix de l’Escaut et la Flèche brabançonne), qui sont parvenues à prendre la place des Trois Jours de la Panne, le mercredi avant le Tour des Flandres, pour y placer À Travers la Flandre.