Les Trois jours de la Panne ne constituent désormais plus une course par étapes, mais l'épreuve côtière a gardé son nom des Trois jours de Bruges-La Panne pour une course d'un jour (1.HC) chez les messieurs mercredi, et pour le circuit WorldTour chez les dames jeudi.

Après Aartrijke et Ichtegem, le peloton devra négocier un secteur pavé après 59 km à Boezinge. Ensuite, après Poperinge, les coureurs seront confrontés à la première difficulté du jour au km 85 avec le Monteberg. Le Kemmelberg, le Rodeberg, le Vidaigneberg et le Sulferberg seront à franchir dans la foulée. A partir du km151, deux circuits locaux de 25,7 km mèneront à l'arrivée.

Quick-Step Floors, Lotto-Soudal, Bora-Hansgrohe, Mitchelton-Scott et Katusha-Alpecin sont les cinq équipes du WorldTour parmi les formations engagées. Quick-Step Floors s'alignera d'ailleurs avec quatre coureurs vainqueurs d'une course cette année déjà.

Le Français Rémi Cavagna a gagné A Travers les Flandres, le Néerlandais Fabio Jakobsen s'est imposé à Nokere, l'Argentin Maximiliano Richeze a gagné deux étapes au Tour de San Juan et l'Italien Elia Viviani a remporté le Tour de Dubaï et une étape du Tour Down Under. A suivre aussi Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise), 2e de la Nokere koerse et Kenny Dehaes (WB Aqua-Protect Veranclassic) vainqueur du GP Denain. Wout Va Art sera là aussi. Après le forfait de l'Allemand André Greipel (clavicule cassée), Lotto Soudal reporte ses espoirs sur Moreno Hofland.

On peut citer aussi les présences de Pascal Ackermann, Timothy Dupont, Bryan Cocquard, Adam Blythe ou Roy Jans. Philippe Gilbert avait remporté l'épreuve l'an dernier, disputée encore alors par étapes.

Le vent devrait jouer un rôle primordial dans la finale, disputée du côté du bord de mer. Même si cette épreuve a perdu de sa superbe les dernières années, rappelons que deux des trois derniers vainqueurs des Trois Jours de la Panne se sont imposés dans la foulée au Tour des Flandres (Kristoff en 2015 et Gilbert en 2017).

Cependant, cette course a pris la place d'A Travers la Flandre dans le calendrier très serré des classiques et ne jouis plus d'une position très rapprochée par rapport au Ronde.

Suivez la course en direct commenté à 15h30