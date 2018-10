L'Agence américaine antidopage (USADA) a annoncé vendredi qu'elle avait réduit la suspension du docteur Luis Garcia del Moral, ancien médecin de la formation US Postal de l'ancienne star du cyclisme, Lance Armstrong, pour sa coopération avec les autorités sportives. "Une réduction de sa période de suspension à vie a été accordée à Luis Garcia del Moral par l'USADA et il n'est plus sous le coup d'une sanction avec effet immédiat", a indiqué l'agence.

Cette annonce fait suite à la suspension à vie infligée mercredi par le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Johan Bruyneel, ex-directeur sportif d'US Postal, pour son rôle dans le système de dopage mis en place au profit d'Armstrong et ses coéquipiers entre 1999 et 2005.

Le TAS avait également sanctionné deux anciens membres de l'encadrement d'US Postal, un médecin Pedro Celaya Lemaza, et un soigneur Pepe Marti, respectivement suspendus à vie et pour quinze ans.

"Luis Garcia del Moral s'est engagé en 2016 auprès de l'Agence mondiale antidopage, l'Union cycliste internationale et l'USADA à témoigner devant le TAS sur les actes de Johan Bruyneel, Pedro Celaya Lemaza, et Pepe Marti", a expliqué l'USADA.

"Le jury du TAS a qualifié le témoignage du docteur del Moral de crédible, honnête et utile (...), son témoignages et ses courriers électroniques ont sabordé la défense de M. Bruyneel", a-t-elle poursuivi.