L'équipe Sky va réduire son effectif.



Dave Brailsford, son manager, a confié à Velonews que l'équipe Sky allait réduire son effectif la saison prochaine, sans donner de chiffres. Actuellement la formation britannique compte trente coureurs, soit le maximum permis par les règlements UCI.

" Avec tous les changements dans notre sport, ce n'est plus nécessaire d'avoir un noyau de trente coureurs ", dit Brailsford. " C'est difficile de leur offrir à tous un programme complet. C'est une des conséquences de la réduction du nombre de coureurs dans les épreuves (NdlR : de 8 à 7 et de 9 à 8 dans les grands tours). Je le regrette, car je pense que cela ne va pas dans le bon sens. "

A ce jour, Sky n'a encore engagé aucun nouveau coureur pour 2019. Quatorze des coureurs actuels sont en fin de contrat, parmi lesquels Geraint Thomas, mais le vainqueur du Tour doit signer une prolongation ces prochains jours.

Les autres coureurs en fin de contrat sont Philip Deignan, Jonathan Dibben, Owain Doull, Kenny Elissonde, Tao Geoghegan Hart, Michal Golas, Sebastian et Sergio Henao, Benat Inxausti, David Lopez, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Luke Rowe et Lukasz Wisniowski.





Lotto Soudal engage Stan Dewulf, vainqueur de Paris-Roubaix espoirs

L'équipe Lotto Soudal a engagé le jeune Stan Dewulf, vainqueur au mois de juin dernier de Paris-Roubaix espoirs (il s'y était classé 5e chez les juniors en 2015).

Le Flandrien occidental, 20 ans, est actuellement en stage dans l'équipe de Marc Sergeant. Il a accumulé cette saison de nombreux bons résultats dans plusieurs grandes courses du calendrier U23 sous le maillot de la formation espoirs de Lotto soudal dirigée par Kurt Van De Wouwer.

Celui-ci ne tarit pas d'éloges à son propos.

" Stan est un coureur pour les épreuves flamandes. C'est très clair lorsque l'on regarde ses résultats, dont sa victoire à Paris-Roubaix. Cette année, il a également remporté deux étapes du Triptyque des Monts et Châteaux, juste de l'autre côté de la frontière linguistique, sur un parcours comparable aux Ardennes flamandes ", dit l'ancien coureur limbourgeois. " D'un autre côté, Stan a déjà terminé à deux reprise sur le podium final du Tour de Bretagne, une épreuve par étapes de sept jours sur un parcours difficile. Cette prestation démontre qu'il peut aussi se débrouiller dans des épreuves de plusieurs jours. Avec ces prestations, il faut faire le pas vers une formation WorldTour. Souvent, il est judicieux pour un coureur de passer à un niveau supérieur, mais pour Stan, il s'agit certainement du meilleur choix. Nous devons maintenant lui donner le temps nécessaire de progresser. L'avantage est que Stan combine encore le cyclisme avec ses études (NdlR : il est en 3e année de bachelier en bio-ingénieurie), ce qui signifie que nous devons être un peu plus flexible avec lui en comparaison avec quelqu'un qui pratique le vélo à plein temps. "





Baptiste Planckaert va retourner dans son ancienne équipe

Baptiste Planckaert, qui sort de deux saisons compliquées chez Katusha-Alpecin, devrait retourner dans son ancienne équipe, WB AquaProtect-Veranclassic. C'est ce qu'a indiqué le manager Christophe Brandt au Nieuwsblad. En 2016, Planckaert, qui s'est imposé jeudi à la kermesse de Kortemark, y avait connu une exceptionnelle saison avant d'intégrer le WorldTour où il n'a pas toujours été très heureux.





Encore du renfort chez Cofidis

Un autre coureur quittera Katusha. L'Allemand Marco Mathis, 24 ans, ancien champion du monde espoirs de chrono (2016), a évolué deux ans dans la formation suisse. L'an prochain, et l'année suivante, il portera le maillot de Cofidis.





Morabito et Haussler restent fidèles à leurs couleurs

Après son compatriote Sebastien Reichenbach, c'est un autre Suisse, Steve Morabito, qui a prolongé le contrat le liant à l'équipe Groupama-FDJ pour une saison. Morabito, 35 ans, devenu champion de son pays en juin dernier, est arrivé dans l'équipe de Marc Madiot en 2015. Il est un des principaux lieutenants de Thibaut Pinot.

Autre prolongation de contrat enregistrée ce vendredi, celle d'Heinrich Haussler. L'Australien, 34 ans, a prolongé de deux ans son engagement avec l'équipe Bahrain-Merida.





Roubaix Lille Métropole changera de nom

L'équipe continentale française Roubaix Lille Métropole va changer de nom l'an prochain avec l'arrivée d'un sponsor principal, la firme Baie par Baie, spécialisée dans les menuiseries PVC. L’accord a été signé pour un long terme. La formation nordiste a toujours, depuis ses débuts en 2007, employé plusieurs de nos compatriotes. Cette année, Tom Dernies, Lander Seynaeve et Emiel Vermeulen sont trois de ses treize coureurs et Michel Dernies l'un des directeurs sportifs.





Landa toujours sur le flanc

Mikel Landa, qui s'est fracturé une vertèbre et deux côtes lors de la Clasica San Sebastian, début août, n'est toujours pas rétabli. Après avoir dû déclarer forfait pour la Vuelta, le Basque, insuffisamment rétabli, a renoncé à disputer le Tour de Grande-Bretagne qui débute ce dimanche au Pays de Galle. Pour le coureur espagnol, une possible sélection au Mondial d'Innsbruck s'éloigne de plus en plus.