Le titre de l'article a toutefois été changé entre-temps.



Le site internet du quotidien Le Monde nous propose une comparaison risquée mais efficace entre l'équipe de France de cyclisme et les Diables rouges... les deux plus belles équipes des compétitions mondiales de cette année, toutes deux reparties bredouilles. Le titre initial de l'article: "Cyclisme : battue par Valverde, la France sans titre mais sans « seum »" a été changé ce lundi matin, près de douze heures après sa publication, pour devenir "Cyclisme : battue par Valverde, la France sans titre mais sans regrets".



Le journaliste Clément Guillou y parle de faux-airs de Belgique pour cette équipe de France de cyclisme qui a parfaitement géré sa course, ce dimanche. Il faut dire qu'elle a eu l'intelligence de laisser travailler les autres (la Slovénie, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne) la plupart du temps tout en se montrant offensive, notamment via Thibaut Pinot qui était un lieutenant de choix. Et au moment décisif, elle se présentait en nombre au pied du mur qui servirait à départager les leaders, avec un trio Pinot, Bardet, Alaphilippe qui faisait penser au collectif belge au pied du Cauberg, en 2012, qui servit à propulser Gilbert vers son sacre mondial.



"Comme les Belges à la Coupe du monde de football en Russie, l’équipe de France ne repart pas sans rien : la médaille d’argent de Romain Bardet est de valeur, compte tenu de l’incroyable désert tricolore dans ce siècle", compare notre confrère avant de rappeler l'échec de 2016 (les leaders français pris dans les bordures de Doha, tandis que les Diables s'étaient pris les pieds dans le tapis gallois). Avant d'aller plus loin: "Comme les Belges en Russie, elle refusait de se reprocher quoi que ce soit, convaincue qu’il n’y avait rien à faire pour déjouer les plans de celui surnommé « l’imbattable » en Espagne, et qui fera, compte tenu de sa suspension pour dopage en 2010, un ambassadeur gênant du cyclisme l’an prochain."



Il parle également de "dégoût", à chaud, dans le chef de Romain Bardet. Ce qui peut rappeler les pics de certains Diables à l'issue de la demi-finale du 10 juillet dernier. On serait presque tenté d'ajouter que Guimard, le sélectionneur tricolore, a eu la même classe que Martinez au moment de saluer la victoire de Valverde.



En guise de conclusion, on peut lire sur lemonde.fr que "la force collective de cette génération a placé le cyclisme français au deuxième rang du classement mondial par nations. Derrière la Belgique."



Côté belge, avec patience et sans "seum", on attend le Mondial 2019 qui sera disputé dans le Yorkshire pour repartir à la conquête d'une tunique arc-en-ciel qui était inaccessible ce dimanche et qui échappe au plat pays depuis trop longtemps, déjà.