Le résumé de l'actualité vélo de ce mercredi...





Keisse : "Un départ de rêve"

Iljo Keisse et Elia Viviani roulent actuellement les Six Jours de Gand avec un maillot Deceuninck-Quick Step, soit le nom que portera leur équipe l’an prochain. Le duo belgo-italien a bien entamé l’épreuve gantoise. Si les Néerlandais Yoeri Havik et Wim Stroetinga mènent à l’issue de la première journée (nuit), les représentants de la formation de Patrick Lefevere étaient satisfaits de leur entrée en matière. "Viviani est extrêmement motivé et cela donne vraiment confiance pour la suite", a commenté Iljo Keisse à Sporza. "Nous avons bien entamé ces Six Jours et avons bouclé cette première journée avec un bon sentiment. D’habitude, il faut toujours un temps d’adaptation mais cela n’a pas été le cas. C’est ce qu’on appelle un départ de rêve."





Havik et Stroetinga en tête des Six Jours de Gand

Après la première journée des Six Jours de Gand, Iljo Keisse et Elia Viviani ont obtenu le plus de points (73) mais ils avaient un tour de retard sur Yoeri Havik et Wim Stroetinga (42 points), qui mènent la course du Kuipke. Tandis que Kenny De Ketele et Robbe Ghys sont troisièmes, dans le même tour que Keisse et Viviani, avec 57 points. Jasper De Buyst et Tosh Van der Sande ont 50 points.





Rick Zabel blessé

L’Allemand Rick Zabel (le fils d’Erik, l’ancien sextuple maillot vert du Tour de France) est blessé. Le coureur Katusha- Alpecin est tombé à l’entraînement et souffre d’une fracture de la clavicule.





Campenaerts vise l’Heure

Double champion d’Europe du contre-la-montre, mais aussi double champion de Belgique de l’effort en solitaire, Victor Campenaerts est une valeur sûre dans les chronos, lui qui a aussi fini troisième du Championnat du Monde clm cette année ("Je place ce podium aux Mondiaux au dessus de mes titres européens", a-t-il déclaré).

Actuellement en stage avec le COIB à Lanzarote, le coureur de Lotto-Soudal a rappelé qu’il vise le Record de l’Heure l'an prochain. "Mon équipe me soutient dans ce projet, qui n’est pas encore planifié à 100%, mais j’espère m’y attaquer au Mexique en avril."

Pour rappel, ce record de l’Heure est actuellement détenu depuis le 7 juin 2005 par Bradley Wiggins, qui avait roulé 54,526 kilomètres en soixante minutes sur le vélodrome de Londres.





D’Hoore arrêtera sa carrière olympique après les JO de Tokyo

En stage également à Lanzarote avec le COIB, Jolien D’Hoore a rappelé qu’elle a les Jeux Olympiques de Tokyo dans le viseur. "La route vers Tokyo commence", a-t-elle déclaré. "Ce seront probablement mes derniers Jeux. J'aurai 30 ans et je ne me vois pas poursuivre jusqu'à mes 34 ans pour les JO de Paris en 2024. Au Japon, je veux terminer ma carrière olympique avec l'or dans la course à l'américaine. La Belgique est un pays de tradition dans cette épreuve et je veux la prolonger."

Au delà des JO de Tokyo, Jolien D’Hoore continuera sur la route.