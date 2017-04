Pour de nombreux coureurs, le Tour de Romandie est un passage obligé en vue du Tour d’Italie. "C’est notre ultime épreuve pour prendre nos repères avant le Giro ", glisse, par exemple, Maxime Monfort, qui visera de nouveau un bon classement final sur les routes italiennes. Mais la course suisse est également un point de repère pour le… Tour de France. L’épreuve World Tour va notamment servir de baromètre à l’équipe Wanty-Groupe Gobert pour établir sa présélection en vue de la Grande Boucle.

Et parmi ses engagés sur l’épreuve de cette semaine, il y a Thomas Degand. Alors que Robin Stenuit cherche son meilleur coup de pédale et que Kevin Van Melsen tente de rebondir après avoir subi quelques contretemps, le Hennuyer semble actuellement la meilleure carte wallonne au sein de l’équipe de Jean-François Bourlart pour prendre part à la Grande Boucle. Pour rappel, les représentants du Sud du Pays n’ont plus disputé le Tour de France depuis 2013, quand Philippe Gilbert et Maxime Monfort y avaient pris part.

Thomas Degand a les cartes en main pour découvrir la Grande Boucle cet été. "Le Tour de France, je l’ai dans un coin de ma tête, ce serait un rêve de le disputer", sourit Thomas Degand. "J’espère y décrocher ma place. Faire le Tour de France, cela change la perception de ta carrière pour de nombreuses personnes. C’est aussi important pour le développement du coureur. Comme la plupart des cyclistes, j’ai commencé à faire du vélo en regardant cette épreuve à la télé. C’était lors des années Armstrong à l’époque. Moi aussi, je voulais faire le Tour ! Comme l’équipe a été invitée à y participer cette année, je suis très motivé pour le découvrir et y aider Guillaume Martin."

