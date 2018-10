Belle promotion pour le Circuit de Wallonie, qui passe du statut UCI 1.2 à celui de UCI 1.1.

Cela bouge en Wallonie ! Après la création de la DH Famenne Ardenne Classic l’an passé, une épreuve qui est venue enrichir le calendrier des courses pros en Wallonie, la partie francophone du pays va compter un rendez-vous professionnel supplémentaire. Avec le Circuit de Wallonie.

Qui n’est pas une nouvelle épreuve. Cette classique du calendrier des espoirs et élites sans contrat (Ben Hermans, Gianni Meersman, Thomas Degand, Rik Verbrugghe, Romain Zingle ou Sébastien Delfosse l’ont remportée) a fêté cette année sa 52e édition. Mais elle a été promue et passera en 2019 au statut de course pro, passant de la classe 2 UCI à la classe 1, soit l’équivalent du Samyn, du Cerami, du Grand Prix de Wallonie, de la DH Famenne Ardenne Classic ou de Binche-Chimay-Binche (l'Eurométropole Tour était Hors Catégorie cette année).

"Nous venons d’apprendre l’heureuse nouvelle ce mercredi, c’est une grande joie pour tout notre comité", se réjouit Franco Lapaglia, l’organisateur au sein du Royal Courrier Sport Baulet. "C’était notre objectif depuis plusieurs saisons et c’est une fierté d’avoir réussi. Maintenant, on repart de zéro, on va bosser pour réussir cette première édition avec le statut UCI 1.1. Avec l’espoir d’avoir un bon plateau."

Et des équipes World Tour. "Nous devons remercier la Ville de Charleroi, mais aussi nos fidèles sponsors, qui nous soutiennent", ajoute Franco La Paglia.

La course devrait avoir lieu le 30 mai. Elle se déroulera à Mont-sur-Marchienne, avec départ et arrivée à hauteur du Garage Leone, et visitera les régions des Lacs de l'Eau d'Heure et du Centre.