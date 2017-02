La nouvelle formation continentale professionnelle belge, Wallonie-Bruxelles-Veranclassic-Aqua Protect, se prépare pour le prochain Tour d'Oman qu'elle disputera pour la première fois du 14 au 19 février prochain.

La formation, qui a commencé sa saison en France à l'occasion du GP la Marseillaise et de la récente Etoile de Bessèges, a été présentée lundi à Huy.

La formation, qui est passée dans les rangs des équipes continentales professionnelles en 2017, est composée de 19 coureurs dont 10 coureurs wallons du team qui évoluait en 2016 sous le nom de "Wallonie-Bruxelles - Group Protect". Neuf renforts, belges et étrangers, sont venus compléter le noyau 2017 dont le sprinter Roy Jans, principal leader aux côtés des Wallons Kevyn Ista, Grégory Habeaux, Sébastien Delfosse et Olivier Pardini. L'équipe accueille en 2017 le jeune coureur brabançon Ludovic Robeet, issu de son noyau de formation AGO-Aqua Service (ex-Color Code - Arden Beef).

Le bilan des premières courses de la saison est estimé satisfaisant, avec, notamment, la 8e place de Maxime Vantomme à la récente Etoile de Bessèges, où Roy Jans a terminé 3e de la première étape. "Nous pouvons être satisfaits de nos prestations à l'Etoile de Bessèges", a indiqué Frédéric Amorison, directeur sportif. "Roy Jans s'est classé 3e de la première étape et il a ainsi prouvé que le travail de préparation des sprints en stage commençait à porter ses fruits. Kevyn Ista s'est illustré dans l'échappée de l'étape de samedi au terme de laquelle Roy Jans et Maxime Vantomme se sont classés dans le top-10 (7e et 10e). Le contre-la-montre individuel de dimanche a souri à nos coureurs dont quatre se classent dans le top-13. Vantomme a terminé l'épreuve à la 8e place du classement général".

Le programme de préparation pour les classiques printanières de l'équipe WB-Veranclassic est le suivant: Trofeo Laigueglia (12/02), Tour d'Oman (14-19/02), Tour du Haut-Var (18-19/02), Tour de Provence (21-23/02), la Classic Sud-Ardèche (25/02) et la Drôme Classic (26/02). Le programme belge de l'équipe commencera au Circuit Het Nieuwsblad, à Kuurne-Brussel-Kuurne et au GP Samyn avant d'entrer dans la période des classiques flamandes et wallonnes.

L'équipe continentale AGO-Aqua Service (ex-Color Code-Arden Beef), vivier de formation de WB-Veranclassic-aqua Protect, est composée de 16 coureurs espoirs (U23). Elle rentrera dans la saison 2017 à l'occasion de Bruxelles-Opwijk, le 26 février.