Alejandro Valverde, récent champion du monde, pourrait manquer à l'appel du prochain Tour de France, qui partira de Bruxelles le 6 juillet 2019.

L'Espagnol de 38 ans a dit préférer disputer le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne à la Grande Boucle. "Le Tour est la plus grande course à étapes mais je ne suis pas obligé d'y participer", a déclaré Valverde dans les colonnes du journal espagnol El Pais. "Ils veulent évidemment que je sois au départ mais je dois choisir ce qui est le mieux pour moi. Et je ne profite pas vraiment sur le Tour."

En septembre dernier, l'Espagnol avait déjà déclaré vouloir participer au Giro et à la Vuelta, mais pas au Tour de France. Ce sera une première pour un champion du monde depuis 2008, losque Paolo Bettini n'avait pas participé au Tour.

Valverde a déjà participé à onze Tour de France et a terminé troisième en 2015 derrière le Britannique Chris Froome et son coéquipier colombien Nairo Quintana. En 2018, 'El Imbatido' a rallié Paris à la 14e place finale. Au dernier Tour d'Espagne, qu'il a disputé à douze reprises, Valverde a terminé 5e après avoir remporté deux étapes.