Ne pensez pas que sa défaite, mercredi, sur les routes de la Flèche wallonne, a instillé le moindre doute dans l’esprit d’Alejandro Valverde.

Ce samedi, sur la Place Saint-Lambert, à Liège, où les coureurs de la Doyenne étaient présentés au public, le Murcian a redit son ambition d’égaler le record des cinq succès d’Eddy Merckx dans la dernière classique du printemps.

"Liège-Bastogne-Liège est une des principales courses du calendrier international", explique le leader de Movistar au pied du podium devant lequel se presse la foule. "Je l’ai déjà gagnée à quatre reprises. Je vais tenter de m’imposer une cinquième fois ce dimanche, ce qui sera évidemment compliqué, mais, paradoxalement, peut-être moins qu’à la Flèche Wallonne."

Mercredi, l’Espagnol a été attaqué, essentiellement par Vincenzo Nibali mais, au final, c’est Julian Alaphilippe qui a récolté les fruits de cette offensive.

"Alaphilippe est fort, il a mérité son succès à la Flèche", dit encore Alejandro Valverde. "Le Français est un beau vainqueur, mais on verra demain (aujourd’hui), ce sera autre chose."

Le coureur espagnol ne se plaint pas de la météo, presque estivale.

"La chaleur est parfaite pour moi", poursuivait le coureur de Movistar. "Si j’ai bien vu, il devrait faire un peu moins chaud pour la course et même y avoir peut-être des averses en fin de journée. C’est bien pour rafraîchir un peu l’air ambiant."

L’ancien vainqueur de la Vuelta se méfie surtout d’un adversaire.

"Nibali est un grand rival", remarque-t-il. "Il est très fort, on l’a vu ces dernières semaines. On le connaît, il va tenter sa chance, c’est certain. C’est un coureur qui n’a pas peur d’attaquer de loin. Il va durcir la course car au sprint, c’est difficile pour lui d’espérer pouvoir gagner. Nibali n’a pas peur d’attaquer à quarante kilomètres de l’arrivée. Je suis certain qu’il va attaquer à la Roche-aux-Faucons, ou même avant cela. Liège est une classique plus longue et plus dure que la Flèche, ça joue en faveur de ses qualités athlétiques et d’endurance, mais c’est bénéfique aussi pour moi."

Vainqueur ou non ce dimanche, Alejandro Valverde va modifier son programme des classiques au printemps prochain.

"L’an prochain, je vais venir au Tour des Flandres", confie-t-il. "Il est temps que je participe à cette belle course. Paris-Roubaix ? (il rit) On verra, c’est plus difficile, c’est plus pour les spécialistes. Mais d’abord, je veux me concentrer sur Liège-Bastogne-Liège."