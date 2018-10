Retrouvez toutes les nouvelles et informations cyclistes de ce vendredi.

Valverde vélo d’or

Alejandro Valverde a été récompensé pour sa saison. Et à 38 ans, il n’a pas l’intention de s’arrêter. Le vétéran espagnol succède à Chris Froome au palmarès de la distinction remise par Vélo Magazine. Alejandro Valverde, devenu champion du monde à Innsbruck fin septembre, en est le lauréat pour la première fois de sa carrière. Le coureur Movistar a également remporté cette saison le Tour de Catalogne, le Tour de Valence et deux étapes de la Vuelta. Alejandro Valverde est le troisième espagnol au palmarès du Vélo d'Or après Miguel Indurain (1992 et 1993) et Alberto Contador (2007, 2008, 2009 et 2014). Le Murcian est également revenu, pour Cyclingnews, sur ses objectifs de fin de carrière. Et il a évoqué la possibilité de disputer un jour le Tour des Flandres. "Peut-être que le Tour des Flandres, ce serait quelque chose de spécial. J'ai toujours eu mon mot à dire sur les courses que j'ai disputées et il n'y aura pas de problème à être d'accord avec l'équipe, j'en suis sûr," a expliqué Alejandro Valverde. Le leader Movistar a également indiqué qu’il disputerait sans doute le Giro et la Vuelta en 2019 et qu’il se voyait poursuivre après les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.

Les Movistar contre les capteurs de puissance en course

Les leaders de l’équipe espagnole ont emboité le pas aujourd’hui de Christian Prudhomme. Le directeur du Tour de France s’était prononcé, en marge de la présentation du parcours de la Grande Boucle 2019, pour le bannissement des capteurs de puissance en course. "Si vous restez dans les roues et que vous regardez votre compteur de puissance, vous ne gagnerez jamais. Mais à 350 ou 400 watts, qui va attaquer? Les gens aiment faire des commentaires sur les raisons pour lesquelles nous devrions attaquer, mais quand les coureurs de Sky maintiennent ce rythme, ils savent que personne ne le peut. C'est à l'avantage de Sky de courir comme ça. Si l’UCI interdisait les capteurs de puissance, ce serait mieux", a expliqué Nairo Quintana à Cyclingnews. Le son de cloche est le même chez Alejandro Valverde. "Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée, je voudrais voir des équipes sans capteur de puissance courir au feeling", a expliqué le Vélo d’Or 2018.

© AFP



Beaucoup d’incertitudes sur l’avenir de Van Aert

Selon les informations de nos confrères de Sporza, la présence de Wout Van Aert lors de la campagne de classiques flandriennes 2019 est loin d’être certaine. Wout Van Aert, qui a décidé de rompre de manière unilatérale son contrat avec Sniper Cycling, la société à l'origine de l'équipe cycliste Veranda Willems Crelan dirigée par Nick Nuyens, a trouvé une solution auprès de sponsors privés afin de pouvoir disputer la saison hivernale dans les labourés. Mais le jeune prodige belge, qui rejoindra en 2020 l’équipe néerlandaise Lotto NL Jumbo, n’a pour l’instant trouvé aucun point de chute pour le printemps 2019. Et l’UCI exige que les trois parties, à savoir le coureur, l’ancienne et la nouvelle équipe trouvent un terrain d’entente avant de valider un transfert. Or, il apparaît peu probable que Nick Nuyens, qui conteste les faits évoqués par Wout Van Aert pour rompre son contrat, donne son accord pour le transfert de son ancien protégé.

© Belga



Andrea Guardini s’impose au Tour du Hainan

L’Italien de Bardiani-CSF s'est imposé ce jeudi au sprint à Wanning au terme de la quatrième étape. Il a devancé son compatriote Davide Ballerini (Androni) et le Néerlandais Andre Looij (Monkey Town Continenal Team). Dylan Page (Team Sapura Cycling) reste leader du classement général avant la première étape vallonnée demain.