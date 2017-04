La Doyenne a souri à un doyen. Devenu dimanche le plus vieux vainqueur de l’histoire centenaire de Liège-Bastogne-Liège, Alejandro Valverde s’est aussi coiffé du béret de roi des Chasseurs ardennais. Lauréat, depuis mercredi, à cinq reprises de la Flèche Wallonne, le Murcian est aussi, désormais, quadruple vainqueur dans la cité ardente.

Un bilan de neuf victoires sur les deux épreuves qui le place devant un certain… Eddy Merckx (5 fois vainqueur à Liège et 3 fois à la Flèche).

"Je sais aussi que je ne suis plus qu’à un succès du record de votre compatriote sur ce monument et ce serait un rêve de pouvoir un jour l’égaler, souriait le leader de la Movistar. Il ne sera pas facile de le réaliser mais j’en suis plus proche que les autres coureurs du peloton. Je crois toutefois qu’avec cinq succès à Huy et quatre ici, je peux déjà me montrer satisfait de mon bilan (rires)…"

Un sentiment qui prévaut aussi plus globalement à l’analyse de son début d’année. Vainqueur le plus prolifique depuis le début de la saison avec ses onze succès (soit quatre de plus que Kittel), Valverde a déjà égalé ses moissons records.

"Plus que mon meilleur printemps, je suis assurément en train de vivre mon année la plus étincelante, alors que j’aurai 37 ans mardi… Je pourrais déjà partir en vacances (rires). Comme je l’ai déjà dit au soir de mon succès sur la Flèche Wallonne, les ingrédients de cette réussite sont la confiance qui m’habite et l’épanouissement personnel et sportif que je vis actuellement. Mais sans mon équipe, rien de tout cela n’aurait été possible…"

Pour s’imposer une quatrième fois sur la Doyenne, le vétéran espagnol aura en effet une nouvelle fois pu compter sur le soutien de l’armada Movistar. "Le scénario de la course était sensiblement celui auquel je m’attendais. L’échappée matinale a toutefois pris beaucoup de champ avec un avantage de près d’un quart d’heure. Les autres équipes ne voulaient pas collaborer dans la poursuite et nous avons longtemps dû assumer seuls le poids de la course. Sky nous a donné un petit coup de main mais les attaques ont ensuite fusées dans la finale et il n’était vraiment pas facile de tout contrôler. Je n’ai toutefois jamais paniqué dans une course difficile."

Seul à pouvoir répondre à l’attaque de Dan Martin dans la côte d’Ans, il ajusta ensuite l’Irlandais dans la dernière ligne droite à la façon du sniper qu’il est. Ou d’un Chasseur ardennais…