Dominé lors des quatre dernières épreuves par Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert est enfin parvenu à inverser la tendance, ce lundi. Le champion du monde s’est imposé à la manche de la Coupe du Monde d’Heusden-Zolder, sur ce circuit sur lequel il a décroché son maillot arc-en-ciel, en janvier dernier. "Avant, ce parcours d’Heusden-Zolder n’était pas mon circuit favori, mais je commence à changer d’avis, après m’y être imposé deux fois la même année, dans deux rendez-vous très importants", a-t-il commenté.

Une victoire qu’il a conquise dès le début de l’épreuve, après être parti sur les chapeaux de roues. "J’avais vu que Mathieu Van der Poel n’avait pas eu un départ parfait", détaille encore Wout Van Aert au sujet de son rival néerlandais, gêné par un concurrent dès les premiers mètres et coincé ensuite dans la meute, avant de devoir changer de chaussure. "Pour moi, c’était le signal que je devais y aller. Je voulais de toute façon partir vite, pour tenter de faire la différence assez tôt, et ne plus me faire avoir dans le dernier tour comme lors des dernières épreuves. Cette victoire fait vraiment du bien ! Elle a pu paraître facile car j’ai longtemps été seul (NdlR : après avoir distancé le champion d’Europe Toon Aerts), mais cela ne l’était pas ! C’était quasiment un contre-la-montre d’une heure."

Son succès lui permet de conforter son avance au classement général de la Coupe du Monde, pour lequel il devance avec quasiment 100 points d’avance Kevin Pauwels et Laurens Sweeck.

Si cela n’a pas été la journée de Mathieu Van der Poel, victime d’une crevaison dans le final alors qu’il luttait pour le podium après une longue remontée, son compatriote Lars Boom a fait un retour remarqué, avant de terminer onzième. Place, désormais, à deux jours de repos, avant le rendez-vous de Loenhout, jeudi.