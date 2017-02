La saison de cyclo-cross touche à sa fin. Avec, samedi, la dernière épreuve d’importance, à Middelkerke, pour la manche finale du Superprestige, avant, encore, quelques rendez-vous jusque fin février (Louvain et Oostmalle le 18 et le 19, Waregem le 22 et Lebbeke le 26). Wout Van Aert défiera son rival Mathieu van der Poel, avec la satisfaction d’avoir réussi sa saison, en remportant le Championnat du Monde, celui de Belgique, le classement final de la Coupe du Monde et celui du Trophée des AP.

Mais cette fin de saison se fera aussi pour le Belge avec la pression d’accusations lancées par AS. Le quotidien espagnol a publié sur son site internet des vidéos de Wout Van Aert, expliquant que le vélo du champion du monde a eu "des réactions bizarres" lors du cyclo-cross de Lille, samedi dernier. Notamment lors du fameux bond du Belge pour éviter la chute après avoir dérapé. Un bond lors duquel Wout Van Aert avait buté contre Mathieu van der Poel, en pleine finale. Parfaits équilibristes, les deux as techniques n’étaient pas tombés.

Ce n’est pas la première fois que le quotidien AS accuse Wout Van Aert : le média l’avait déjà fait après la manche de la Coupe du Monde de Fiuggi, en Italie, que le Flamand avait remportée. Ces accusations peuvent jeter le doute, même si, honnêtement, il est difficile de se faire un avis objectif.

(...)

