Wout Van Aert a été très touché par la perte de son ami et coéquipier Michael Goolaerts.





Trop ému que pour parler à la presse au départ de la Flèche Brabançonne hier, Wout Van Aert s'est montré encore très touché.





"Je ne savais rien durant la course", a déclaré avec franchise Wout van Aert dans Extra Time Koers. "Ensuite, les pièces du puzzle se sont effondrées. La communication n'était pas bonne. Pas comme d'habitude. Je ne savais pas ce qui se passait. C'était horrible mais à ce moment j'étais préoccupé par la course. Comment annoncer en tant que directeur sportif à tout le monde que votre ami, votre coéquipier se bat pour sa vie ? Vous ne pouvez pas dire une chose pareille à travers la communication. je ne pense pas qu'il y avait d'autre option."

"Des heures de courses sans aucune importance"

"Le sentiment le plus étrange, c'est d'avoir couru durant des heures pour une course qui n'avait plus aucune importance car à ce moment-là, Michael se battait pour sa vie", expliquait Van Aert.





"Je compare ce moment à une bombe qui explose... Je n'oublierai jamais ça. J'essaye de croire que c'est le destin qui en a décidé ainsi. Que tout ça doit être vrai, mais cela reste incompréhensible. Michael était un homme fantastique, toujours amical et optimiste, il était là pour tout le monde, il est difficile de comprendre que cela doit arriver à quelqu'un comme ça", détaillait le champion du monde de cyclo-cross avec une vive émotion.





Cette course sera marquée à jamais dans son esprit : "Paris-Roubaix ne sera plus jamais la même", confie Van Aert en larmes. " Cela a certainement changé ma vie. Mais c'est bien pire pour sa famille et ses amis qui sont beaucoup plus proches de Michael. Pour eux, c'est un drame.C'est un moment terrible et surtout injuste. J'essaie de me convaincre en pensant que Roubaix était la course de rêve de Michael. Il a été capable de réaliser son rêve en roulant sur cette course. Je vais certainement revenir à Roubaix pour pour gagner et aller lui chercher des fleurs pour sa famille", termine le Belge.