L'annonce de la fusion la saison prochaine de la formation belge avec l'équipe procontinentale néerlandaise Roompot n'a pas apaisé les tensions, que du contraire.

Le triple champion du monde n'a en effet pas digéré ce qui s'est passé ces derniers mois.

La relation entre Van Aert et Nuyens est mauvaise, pour ne pas dire exécrable .

"En dessous de zéro degré ", a confié le triple champion du monde et de Belgique de cyclo-cross au Laatste Nieuws. "J'en ai marre, difficile de croire qu'au XXIe siècle un employé puisse être traité de la sorte. Regardez à quoi ressemblait l'équipe quand j'y suis arrivé (NdlR : le 1er janvier 2017). Toute la structure a disparu. Même le sponsor Vérandas Willems ne veut pas continuer, cela veut tout dire... Nous avons été depuis de problèmes en problèmes. La communication est nulle. J'ai été prévenu de la fusion avec Roompot par un bref coup de téléphone, cinq minutes avant l'annonce officielle. Presque tout le monde est parti (il cite son soigneur, son équipier et ami Tim Merlier, ses directeurs sportifs Niels Albert, Jan Verstraeten, Michiel Elijzen, son entraîneur

Kristof De Kegel, sans parler de Stijn Devolder et Stijn Steels dont l'avenir est incertain). Moi, je ne peux pas car je suis encore sous contrat. Je suis arrivé au point de rupture. Je n'ai absolument rien contre Team Roompot, une équipe solide, mais je veux décider moi-même de ma carrière. Allez dans cette équipe en 2019, ce sera changer complètement de structure, pour devoir le refaire un an plus tard (NdlR : Van Aert dispose déjà d'un contrat avec l'équipe néerlandaise Jumbo). C'en est assez, j'avais décidé de respecter mon contrat jusqu'à fin 2019, mais je veux revoir ma décision. Heureusement que je n'ai pas prolongé il y a quelques mois... "

Van Aert espère pouvoir aller douze mois plus tôt que prévu chez Jumbo, aujourd'hui Lotto Nl-Jumbo. Celle-ci a fait savoir qu'elle était prête à accueillir le Belge un an plus tôt à la condition qu'il soit libre. Ce qui n'est pas encore le cas.

En stage à Livigno jusqu'à jeudi, Van Aert a eu une brève discussion avec le bras droit de Nuyens, Chris Compagnie.

"Je lui ai exprimé mon inquiétude et je lui ai dit que je voulais partir ", confie le coureur. "J'espère qu'on pourra s'asseoir comme des adultes autour d'une table pour trouver une solution."





Nuyens n'est pas prêt à le lâcher

Le coureur n'a pas encore obtenu sa liberté. Dans un communiqué, Sniper Cycling, la société de Nick Nuyens, a fait savoir qu'elle comptait sur lui en 2019. Le Campinois est le bijou que Nuyens peut mettre dans la corbeille de mariage avec Roompot. D'autant que la banque Crélan n'est présente comme co-sponsor que pour le champion de cyclo-cross. Une discipline où elle veut rester à ses côtés. Sans Van Aert plus de Crélan et sans Crélan plus de fusion...

"(…) Wout van Aert, l'un des fers de lance de l'équipe, a un rôle central à jouer en 2019 ", dit le communiqué. "Il a un contrat avec Sniper Cycling qui court jusqu'au 31 décembre 2019. Nous respectons les contrats et en attendons autant de nos coureurs. Nous avons avec Roompot Vakanties un nouveau sponsor principal stable qui va nous permettre de renforcer notre équipe et de mieux entourer Wout van Aert. (…) Avec cette fusion, nous obtenons aussi plusieurs excellents coureurs, des directeurs sportifs, des membres du personnel et de l'encadrement expérimentés... "

Pour Van Aert, très touché moralement par ce mauvais feuilleton, le temps presse. Dans deux semaines débute la saison de cyclo-cross. Normalement, il est prévu ce dimanche au départ de la nouvelle épreuve Antwerp Port Epic, sa dernière course sur route de la saison.