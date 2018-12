Van Aert étrenne son nouveau maillot

Le triple champion du monde de cyclo-cross a participé à la présentation de l’équipe Jumbo-Visma (ex-LottoNL-Jumbo), pour laquelle il roulera à partir du 1er mars 2019. "C'est un soulagement d'être ici", a déclaré à cette occasion Wout Van Aert. Le Belge a signé son contrat mardi après des semaines d’incertitudes suite à sa rupture de contrat avec Veranda's Willems-Crelan. Wout Van Aert, qui va terminer la saison de cyclo-cross avec Cibel-Cebon, a déjà donné rendez-vous au printemps prochain. "Je n'ai disputé les classiques qu'une fois mais j'ai vite compris qu'il valait mieux avoir un maximum de coureurs de l'équipe dans la finale. Jumbo a une équipe solide pour les classiques", a expliqué celui qui devrait disputer la saison prochaine le Nieuwsblad, les Strade Bianche, Milan-Sanremo, le Grand-Prix E3, Gand-Wevelgem, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et l’Amstel Gold Race.

Roglic vise le Giro

Le Slovène, quatrième du dernier Tour de France, a confirmé, lors de la présentation de l’équipe Jumbo-Visma, qu’il ferait du Tour d’Italie son principal objectif de 2019. "Gagner le maillot rose est le but principal de Primoz Roglic. Le Giro sera un des principaux objectifs de sa saison et de celle de Jumbo-Visma", a indiqué l’équipe néerlandaise sur son site internet. En 2018, Primoz Roglic a apporté quelques garanties concernant les courses par étapes en s’imposant, coup sur coup, aux tours du Pays Basque, de Romandie et de Slovénie.

Aru hésite encore

À l’instar de Vincenzo Nibali il y a quelques semaines, le coureur UAE Team Emirates n’a pas encore fait son choix pour la saison prochaine. "En ce qui concerne les grands tours, nous avons fait quelques essais au cours du dernier camp d'entraînement et il nous reste encore quelques jours pour tout évaluer et décider du meilleur choix pour moi. Le parcours du Tour de France me convient mieux que celui du Giro. Par contre, pour un Italien, le Giro reste une belle course", a indiqué le vainqueur de la Vuelta 2015 à la RAI. En 2019, Fabio Aru espère surtout reprendre le fil de sa carrière après une saison 2018 ratée. "Je veux juste bien faire. Je roule parce que j'aime ça, c'est une passion qui est devenue un travail. Mais comme pour toutes les professions, il y a des moments difficiles", a concédé le coureur de 28 ans.

Gallopin change d’objectifs

Le Français, vainqueur de la septième étape de la dernière Vuelta, souhaite désormais se focaliser sur les courses à étapes. Car le coureur Ag2R-la-Mondiale reste sur une campagne des classiques 2018 décevante. “J’aimerai me concentrer plus sur les courses à étapes désormais et être capable de briller sur les grands tours. Année après année, je me sens moins explosif dans les classiques", a indiqué le vainqueur de la Clasica San Sebastian 2013 à Cyclingnews. Un choix qui s’avère raisonnable pour Tony Gallopin. "Il est plus réaliste de viser un top 10 ou un top 5 sur une course à étapes plutôt que sur une classique", a expliqué le coureur Ag2R-la-Mondiale. En 2019, Tony Gallopin va participer au Giro avec des objectifs bien précis. "J’irai pour une victoire d’étape, j’essaierai de m’accrocher pour le général et si j’explose, j’explose et je ferai les échappées", a également détaillé le vainqueur d’étape sur le Tour de France 2014.

Hayman va rester dans le cyclisme

Le vainqueur de Paris-Roubaix 2016 va poursuivre l’aventure avec Mitchelton-Scott après avoir raccroché son vélo, en janvier prochain après le Tour Down Under. "Il y a eu des moments où je pensais pouvoir m'éloigner du sport, mais à certains égards, qui serai-je sans aider quelqu'un avec cette connaissance ? Non seulement cela va m'aider à passer d'athlète au monde normal, mais je pense aussi pouvoir faire une différence dans la carrière de certains jeunes coureurs", a indiqué le coureur australien sur le site de son équipe. Mathew Hayman, âgé de 40 ans, va se voir offrir un rôle polyvalent basé sur l’activité commerciale du sport, la direction, le conseil technique, le parrainage et le marketing.

Le Tour du Benelux conserve le soutien de BinckBank

Lundi, le courtier en ligne néerlandais BinckBank a annoncé avoir conclu un accord sur une reprise par la banque danoise Saxo Bank. Cette reprise ne devrait avoir aucune conséquence sur la tenue du prochain Tour du Benelux. "Les deux premières éditions du BinckBank Tour se sont bien déroulées et ont largement contribué à accroître la notoriété de notre marque. Nous poursuivons donc sans changement", a indiqué un porte-parole de BinckBank. La prochaine édition de l’épreuve créée en 2005, et sponsorisée initialement par Eneco, se déroulera du 12 au 18 août 2019.