Pas assez fort pour se mêler à la lutte pour la victoire de la Clasica San Sebastian, Greg Van Avermaet (BMC) paraissait satisfait de sa 8e place qui lui permet d'ailleurs de renforcer son leadership au classement WorldTour. "Le top 10 était un objectif et je l'ai atteint", a-t-il constaté après la course.

Le champion olympique était un peu trop court pour suivre les cinq hommes qui se sont disputés la victoire au sprint. Le leader de BMC a craqué dans la dernière ascension et a terminé à 38 secondes du vainqueur Michal Kwiatkowski. "Une sixième place aurait été possible", explique-t-il. "Mais Alberto Bettiol s'est extrait de notre groupe dans les derniers kilomètres et j'ai commis une erreur dans le sprint final. Mais bon, je suis content avec une huitième place. Les sensations et les jambes étaient bonnes. J'étais dans une bonne journée."

Van Avermaet va ensuite un peu plus loin dans son analyse et parle de ses sensations d'après Tour. "D'habitude, je sors toujours très bien du Tour de France mais durant la dernière semaine j'étais un peu malade et j'arrivais ici avec plusieurs points d'interrogation. La dernière montée dans le final est un peu dure pour moi. Je le savais déjà en ayant couru les autres années. Mais tout dépend de la situation de course et du nombre de coureurs qui attaquent dans la montée. Je pense que j'étais au même niveau que l'an dernier à cette période-ci de l'année et je me sens prêt pour les prochaines courses."