Greg Van Avermaet a perdu son maillot jaune sur le Tour de Valence. Mais il s’y attendait. Le champion olympique n’a pas été en mesure de le conserver sur l’étape reine de l’épreuve espagnole, surtout que Nairo Quintana a livré un grand numéro, ce samedi, pour s’imposer et faire coup double le jour de son anniversaire.

"La montée finale était brutale, j’ai tout donné, mais je savais que ce serait quasiment impossible pour moi de défendre mon maillot jaune sur une telle pente", explique-t-il. "Je reste satisfait de ma forme et je peux aborder la dernière étape de ma première course de la saison, ce dimanche, avec un bon sentiment."

Son coéquipier et compatriote Ben Hermans a lui aussi tout donné. Car grâce au succès de BMC lors du contre-la-montre par équipe d’ouverture, il pouvait avoir des vues sur la victoire finale. Mais Nairo Quintana lui a repris trop de temps. "J’espérais terminer à moins d’une minute de lui pour avoir le maillot jaune, pour que la tunique de leader reste dans notre équipe", raconte le Limbourgeois, qui est deuxième du classement général, à 13 secondes du Colombien. "Mais Quintana est vraiment monté vite, même plus rapidement, je pense, que lors de sa montée de cette même ascension sur la Vuelta. Ce n’est donc pas vraiment une surprise s’il a pris les commandes. Mais pour une première course cette saison, terminer sur le podium serait déjà très beau".

Il parle au conditionnel, comme il reste une étape, ce dimanche, qui devrait convenir aux sprinters.

Gilbert échappé

Cette étape de samedi a été marquée par la longue échappée de Philippe Gilbert, en compagnie de Laurens De Plus, Cyril Gautier, Igor Anton et Lawson Craddock. "Faire une course avec 4184 mètres de dénivelé lors de ma première course était nouveau pour moi, et je suis content d’avoir été devant", raconte le champion de Belgique.