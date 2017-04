Cela faisait une demi-douzaine d’années et un certain… Philippe Gilbert (9e du Tour des Flandres avant de réussir le quadruplé ardennais en 2011) qu’un coureur n’avait plus été présent à un plus haut niveau que Greg Van Avermaet cette saison. À Ans, le Flandrien a terminé avec une onzième place un cycle de classiques entamé deux mois plus tôt au Nieuwsblad.

"Je suis évidemment très content de mon printemps, de mes quatre victoires, quatre courses du WorldTour, Paris-Roubaix au premier rang, des places d’honneur, je pense que ce sera dur de faire aussi bien dans le futur", disait-il après en avoir terminé avec la Doyenne, à propos de laquelle il embraya directement. "Je suis satisfait de ma course, mais je répète que je ne pensais pas la gagner. La situation était pourtant idéale, avec le groupe échappé, une course dure et super-rapide."

Bien entouré par cinq de ses coéquipiers, le champion olympique aborda la finale de Liège-Bastogne-Liège aux premiers rangs, dans La Redoute, d’abord.

"Ensuite, dans la Roche-aux-Faucons, j’étais très bien placé", expliquait le coureur de BMC. "L’équipe a mené un tempo élevé auquel je pouvais survivre. Au sommet, j’étais presque avec les meilleurs, mais on est revenu. La même chose dans Saint-Nicolas où je suis passé en haut pas très loin des premiers. Au pied d’Ans, on était encore beaucoup, mais la montée finale vers l’arrivée était vraiment très dure et le plus fort a gagné."

Van Avermaet ne regrette rien.

"Peut-être aurais-je pu gagner quelques places, disait-il. Mais pas monter sur le podium ou jouer la victoire. Pour cela, il fallait avoir de meilleures jambes. Ce sont elles qui parlent à la fin. Contre ceux qui venaient du Pays basque, je manquais de fraîcheur car j’ai beaucoup couru ces dernières semaines. J’étais déjà là au Nieuwsblad et j’ai été jusqu’à Liège en jouant la victoire chaque fois. J’ai quand même passé une bonne journée, j’ai profité, je suis très content d’avoir décidé de courir. Pour gagner ici dans le futur, ça me semble difficile. Pour cela, il faudrait que j’aie une autre préparation, que je laisse de côté des courses flandriennes, que je ne les dispute pas toutes…"

Dès ce lundi, Greg Van Avermaet est au repos. Il ne reprendra la compétition qu’au Tour du Luxembourg (31/05-04/06) avant de disputer plus normalement le Tour de Suisse (10-18/06) comme ultime préparation au National, couru à Anvers, et au Tour de France. Puis, c’est le Mondial sur lequel il se focalisera, tout en espérant préserver sa place en tête du WorldTour.

"Le WorldTour, ça vient avec les résultats, on verra après le Tour, expliquait le Flandrien. Après, on prendra des points si c’est possible. Je suis bien en avance, mais pour pouvoir dire que je vais gagner, il faut attendre. C’est vrai, il y aura encore des classiques et des courses où je peux prendre des points, mais ce n’est pas un objectif aujourd’hui."