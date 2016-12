Ce mercredi, l’Union cycliste internationale s’est fendue d’un communiqué court, mais explicite : le Tour du Qatar 2017 n’aura pas lieu en raison de problèmes financiers.

Cette épreuve devait s’inscrire pour la première fois dans le calendrier World Tour. La raison financière invoquée pour ce désistement a laissé perplexe Eddy Merckx, lui qui a été le créateur de ce Tour du Qatar. "Peut-être que les Championnats du Monde ont coûté trop cher parce qu’ils ont voulu avoir un événement grandiose…" a déclaré le Cannibale pour le compte de Sporza. "Il se passera encore des années avant que l’argent ne vienne à manquer au Qatar ! Nous n’avions pas de vrais sponsors les années précédentes et c’était bon pour le Comité olympique qatari."

Nos compatriotes, Greg Van Avermaet et Tom Boonen, avaient prévu de participer à l’épreuve organisée par ASO, qui est devenue presque incontournable au fil des années pour les coureurs de classiques.

Les deux stars belges ont dû revoir leurs programmes en vitesse et tenter de trouver une alternative au Tour du Qatar. Pour Van Avermaet et Boonen, la roue de secours se nomme le Tour de la Communauté de Valence (du 1er au 5 février). "Les organisateurs nous ont annoncé que nous étions les bienvenus…" a déclaré le directeur sportif de la formation Quick-Step, Wilfried Peeters. "La mauvaise nouvelle pour Tom est qu’il devra reprendre directement l’avion d’Argentine après le Tour de San Luis (NdlR : qui s’achève le 29 janvier) pour venir rouler en Espagne où il n’aura pas le temps de souffler. Il aura ensuite quelques jours de repos entre Valence et le Tour d’Oman."

L’équipe BMC, elle, n’a pas encore reçu la confirmation par les organisateurs qu’elle était acceptée à cette épreuve.

Contacté par nos soins, Valerio Piva, le directeur sportif de la BMC, s’est montré confiant.

"Le dossier semble être en bonne voie…" a-t-il déclaré. "Notre candidature au Tour de Valence n’est pas encore officiellement acceptée, mais j’ai bon espoir. Heureusement que c’est le cas parce que nous n’avons pas d’autres alternative au Tour du Qatar pendant cette période l’année."