Greg Van Avermaet portera ce dimanche le dossard n°1.

"J’en suis fier, je suis très heureux d’avoir cette course à mon palmarès", disait hier le Flandrien. "Paris-Roubaix est une course vraiment dure. Je suis toujours très motivé par le Tour des Flandres et peut-être un peu trop, alors, ensuite, il y a un peu de décompression. Roubaix n’a jamais été une course facile pour moi, je pensais toujours que je gagnerais plus facilement le Ronde. En fait, jamais je ne me suis bien senti sur les pavés. Revenir cette semaine a été particulier. Notamment au vélodrome. Je me suis souvenu de l’émotion à l’arrivée, avec ma famille. Quand on gagne au sprint, on n’est jamais sûr avant la ligne. C’était un long processus pour y arriver, beaucoup de travail pour enlever enfin ce premier monument. Je suis très fier d’avoir gagné, on dit que c’est le genre de victoire qui font une carrière. Je suis fier et heureux du pavé qui trône à la maison et je cherche un deuxième."

Car le champion olympique est certain qu’il est en condition.

"J’ai la forme pour gagner à nouveau", dit-il. "Je sais que je serai dans la finale, tout est donc possible. Bien sûr, les Quick Step sont forts. Ils vont essayer d’attaquer, je dois simplement les suivre, je suis plus rapide. Ne pas les laissez faire la course et après, on doit avoir la bonne tactique. Mais il n’y a pas que Quick Step, même s’ils ont la clé. Beaucoup d‘autres veulent gagner dont mon équipe. À nous de faire ce qu’il faut pour y arriver. Mais Sagan est mon favori."

Greg Van Avermaet veut même trouver dans ses déboires récents une raison supplémentaire d’espérer.

"Je me sens aussi bien que l’an dernier mais sans doute ai-je un peu plus faim. L’an dernier, au départ, je me disais que j’avais déjà tellement gagné, qu’une victoire ne serait que du bonus. Cette fois, je veux encore prouver et gagner une belle course. Toutes les victoires du printemps 2017 étaient exceptionnelles. C’était devenu normal aux yeux de beaucoup, certains n’ont pas compris que je ne sois que deuxième du Tour des Flandres. On voit combien c’est difficile de gagner une grande course, alors quatre… Cette année, je l’ai malheureusement à nouveau compris."

Le coureur de BMC refuse d’abdiquer devant la suprématie affichée par Quick Step.

"Tout change rapidement", hausse-t-il les épaules. "Ils réalisent une année exceptionnelle, ils sont dans une spirale positive. Mais personne n’est au-dessus du lot, notamment à cause des conditions météorologiques difficiles. Ça n’a jamais été un avantage pour moi, j’ai souvent manqué du punch que j’avais l’an passé à cause de cela. Je n’étais pas mauvais, j’ai analysé les dernières courses, je pense que parfois j’ai manqué de chance, que les circonstances ne se sont pas alignées en ma faveur."

Le Flandrien apprécie l’arrivée du printemps.

"Enfin, on ressent un peu de chaleur", remarque Van Avermaet. "C’est bon pour moi, il n’y a pas trente degrés non plus. Cela va me donner de meilleures sensations, me permettre d’être un peu plus frais dans la finale et d’avoir plus de punch. Les classiques dans le froid et l’humidité, je m’en serais bien passé. Elles sont suffisamment dures comme cela, pour ne pas en rajouter."