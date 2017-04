Il n’est pas rassasié, Greg Van Avermaet. Malgré son printemps largement réussi avec ses victoires de prestige à Paris-Roubaix, à Gand-Wevelgem, à l’E3 ou au Nieuwsblad, le champion olympique a décidé de prolonger et de s’aligner à Liège-Bastogne-Liège. Une épreuve qu’il connaît bien, puisqu’il s’y était classé septième en 2011, lors de sa première participation, avant d’y connaître moins de réussite en 2012 et 2013.

"Liège, c’est toujours une belle course et j’ai décidé d’y participer, car je suis encore motivé" expliquait-il ce samedi, à Liège, au Palais des Princes Évêques, lors de la présentation des équipes de la Doyenne. "Je suis vraiment satisfait de ma saison jusqu’ici, j’ai fait un très bon printemps, avec des supers résultats, mais je suis encore motivé." Car, physiquement, il sent qu’il a encore des ressources. "Oui, je sens que la condition est encore là", continue Greg Van Avermaet. "Je ne suis peut-être plus au sommet de ma forme, mais je sens que je peux encore faire quelque chose sur une course comme Liège-Bastogne-Liège. Et j’espère y arriver. Sur une épreuve dure, que j’aime bien, que je connais, comme la région, dans laquelle j’ai souvent roulé."

Il ne s’estime cependant pas favori, s’estimant moins frais que Valverde, Martin ou Kwiatkowski.

Pour lui, la course devrait se jouer dans le final. "À Liège, c’est toujours à La Roche-aux-Faucons ou à Saint-Nicolas que cela se décide", continue le leader des BMC. "Si tu es leader, tu attends généralement ces côtes pour y faire la différence. Maintenant, il faudra voir ce que va donner la nouvelle trilogique. Qui peut ouvrir l’épreuve. Pas pour un coureur comme moi, mais pour un outsider ou une équipe qui veut durcir l’épreuve. La montée de la Ferme Libert, je la connais bien. Je la compare à celle de Stockeu, en plus long. Par contre, les deux autres, Pont et Bellevaux, sont moins difficiles que Wanne ou la Haute Levée. Mais cette nouveauté pourrait ouvrir la course."