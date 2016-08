Van Avermaet: "Je veux continuer à gagner"

Cyclisme

Sa vie a changé, mais Greg Van Avermaet, lui, n’a pas changé. Le Waeslandien doit désormais faire face à une plus grande popularité suite à son titre de champion olympique, mais reste fidèle à lui-même. Posé, réfléchi, sympathique. Et surtout ambitieux. Trois semaines après sa médaille d’or à Rio, il s’est confié dans une conférence téléphonique avec quelques médias belges, dont La Dernière Heure-Les Sports.

Greg, comment avez-vous vécu votre première course en tant que champion olympique, dimanche, à Plouay ?

"C’était très spécial. Et très chouette. De nombreux coureurs sont venus me féliciter, voir mon nouveau vélo coloré en or… C’est très agréable d’avoir le respect de ses collègues du peloton. Mais je dois bien dire que j’ai été surpris physiquement. Il s’agissait de ma première course après les Jeux Olympiques. Et je ne m’étais pas beaucoup entraîné de manière intensive ces dernières semaines. Mais j’étais en mesure d’attaquer dans le final, dans la dernière côte, avec Rui Costa. Cela n’a pas fonctionné, et je n’ai ensuite pas sprinté pour la troisième place, mais j’étais satisfait de mes sensations."

Votre vie est-elle différente depuis Rio ?

"Oui, je reçois bien plus de demandes qu’avant. Je ne sais pas dire oui à tout… Avant, j’étais déjà assez populaire, car la Belgique est un pays de vélo et les coureurs y sont très appréciés. Mais je suis bien plus souvent arrêté pour signer un autographe ou pour poser sur une photo. J’ai l’impression que tout le monde veut une photo avec moi ! Je ne dis pas que c’est facile, mais je peux vivre avec cette situation. C’est agréable d’être apprécié…"

Qu’avez-vous fait entre votre titre et Plouay ?

"J’ai pris des vacances en Provence, dans l’hôtel d’Andy Rihs (le patron de BMC, NdlR) . J’y ai bien mangé. Et bien bu aussi. (rires) Cela a été une belle récompense. Pour le reste, je n’ai pas fait d’achats particuliers après mon titre. Je suis en train de faire construire, et c’est déjà assez cher comme ça ! Vous savez, l’argent est important. Mais pour un sportif, il n’y a pas que ça. Et là, je suis encore très concentré sur la saison. Car mon titre olympique ne m’a pas changé au niveau de mes ambitions. Au contraire, il me motive encore plus qu’avant ! Certes, je peux dire que ma carrière est réussie. Car très peu de coureurs, et même très peu de sportifs, peuvent dire qu’ils ont été champions olympiques. Mais je veux continuer à gagner de grandes courses, dont le Tour des Flandres…"

Qu’avez-vous pensé des déclarations de Sagan, qui a déclaré s’ennuyer sur la route, où le plus fort ne gagne pas, citant l’exemple de Nibali, qu’il a décrit comme le plus costaud aux JO ?

"Je ne l’ai pas pris personnellement. Et puis c’est vrai : Nibali était le plus fort à Rio. Mais cela fait partie du vélo. Je trouve que si le plus fort s’imposait à chaque fois, notre sport deviendrait ennuyeux. En cyclisme sur route, pour gagner, il faut être costaud. Mais aussi avoir de la chance et savoir jouer de la tactique. Et pour battre ce Sagan, il faut de la réussite, car il est vraiment très fort."

Que pensez-vous du parcours modifié du Mondial, qui proposera une plus grande partie dans le désert ?

"Tout dépendra de la météo. De nombreux coureurs vont souffrir de la chaleur s’il fait plus de quarante degrés. Car ce sera une longue épreuve. Et il y a le facteur du vent. S’il y en a beaucoup, ce sera une des plus dures courses de l’année. S’il n’y en a pas, ce sera plus facile et sans doute un sprint. Je ne me considère pas comme un favori mais comme un outsider. Mais je suis motivé. J’ai d’ailleurs ajouté Paris-Tours avant d’aller au Mondial, pour avoir des kilomètres dans les jambes. Je vais d’ailleurs avoir un gros programme : les classiques du Canada, le GP Impanis-Van Petegem, l’Eneco Tour, Paris-Tours, le Championnat du Monde et le Tour d’Abou Dhabi."