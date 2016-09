Van Avermaet: "Toujours à un bon niveau"

Cyclisme

Quarante-huit heures après celui de Québec, remporté en force par Peter Sagan devant Greg Van Avermaet, vendredi, le 7e Grand Prix de Montréal va clore, ce dimanche, le diptyque des épreuves canadiennes du WorldTour.

A priori, la seconde épreuve, qu’avait enlevée l’an passé Tim Wellens devant Adam Yates, propose un parcours plus dur encore que la première (près de 4.000 mètres de dénivelé au total). C’est là qu’Eddy Merckx était devenu en 1974 champion du monde pour la troisième fois, sur le circuit tracé dans et autour du Parc du Mont Royal.

Les candidats à la victoire devront venir à bout des dix-sept tours de ce circuit de 12,1 kilomètres (205 km) avec, à chaque fois, trois montées : la côte Camillien-Houde (1,8 km à 8 %), la côte de Polytechnique (780 m à 6 % avec un passage à 11 %) et l’Avenue du Parc (560 m à 4 %). Des difficultés moins pentues et plus longues que celles du circuit de Québec qui devraient mieux convenir aux grimpeurs comme Bauke Mollema, Adam Yates, Rigoberto Uran, Rui Costa, Romain Bardet ou Tim Wellens, plutôt qu’aux puncheurs genre Michael Matthews, Peter Sagan et Greg Van Avermaet.

Ces deux derniers étaient très étonnés, vendredi, par leur performance respective.

"Je suis très surpris de ma victoire", expliquait Sagan, qui a gagné le G.P. de Montréal, il y a trois ans. "La forme est là, c’est une bonne surprise car en vue de Rio, j’avais surtout basé mon entraînement sur le VTT et, en plus, j’étais arrivé un peu malade. Montréal, c’est une énigme. Je ne sais pas quoi m’attendre."

Van Avermaet, pour sa part, est un peu plus optimiste.

"Bien sûr, j’aurais aimé gagner, mais je suis très content de ce résultat", avouait le champion olympique. "Après les Jeux de Rio, j’ai coupé durant quatre semaines. Et j’ai répondu à pas mal de sollicitations. Il y a eu des fêtes. Donc, me retrouver ici deuxième derrière Peter, c’est plutôt satisfaisant dans l’optique du Mondial (NdlR : le 16 octobre à Doha). Québec était seulement ma deuxième course après Plouay. Je manquais de repère, mais je suis désormais rassuré sur ma forme. Je suis toujours à un bon niveau".