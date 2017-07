Le Tour de France qui s’est terminé dimanche n’a pas été pour Greg Van Avermaet une aussi grande réussite que les deux précédents.

Le Flandrien, deuxième à Rodez, et quatrième à Longwy et Romans-sur-Isère, n’a pas remporté l’étape qu’il convoitait après en avoir enlevé une en 2015 et 2016. L’an passé, il avait aussi porté durant trois jours le maillot jaune.

"Le parcours de ce Tour me convenait nettement moins", a répété le champion olympique en dressant le bilan de sa cinquième participation à la Grande Boucle. "Mais je ne pense pas que je puisse être content de mon Tour. Je voulais gagner une étape et ce ne fut pas le cas. Quelques fois, je ne suis pas passé loin mais ça n’a pas réussi. Parfois, vous essayez et ça ne fonctionne pas et cette année, je n’ai pas gagné. À Rodez, j’ai été battu par plus fort que moi (NdlR : Michael Matthews). J’aurais aimé pouvoir me glisser dans une échappée, j’ai essayé plusieurs fois, mais ça n’a pas réussi."

Pendant le Tour, Greg Van Avermaet s’est d’ailleurs plaint du peu d’occasions offertes à un coureur de son type. Une situation qui n’est pas nouvelle, génération après génération, les spécialistes des classiques ont régulièrement regretté le peu de possibilités que le parcours du Tour, qui fait généralement la part belle aux sprinters, aux grimpeurs, voire aux rouleurs, leur offre.

Après quelques critériums, celui qui est toujours n°1 mondial (lequel reprend toutes les courses du calendrier UCI) et leader du classement du World Tour (qui ne comptabilise que les principales) va entamer la dernière partie de sa saison avec deux grands objectifs.

Il espère évidemment devenir champion du monde, le dimanche 24 septembre, sur le circuit norvégien de Bergen, même si le circuit arc-en-ciel n’est sans doute pas totalement taillé pour lui, mais plutôt pour des coureurs qui pourraient s’imposer au sprint dans un petit groupe, comme Alexander Kristoff, Michael Matthews ou, évidemment, Peter Sagan.

Parallèlement à cette quête du maillot arc-en-ciel, Greg Van Avermaet veut conserver sa position dans les deux classements mondiaux.

"Je suis impatient de disputer la fin de saison", dit le vainqueur de Paris-Roubaix. "J’espère encore gagner l’une ou l’autre belle classique et marquer des points World Tour. Les courses canadiennes me conviennent vraiment beaucoup (NdlR : l’an passé, il avait fini 2e à Québec et gagné à Montréal). Si je réussis de bonnes courses là-bas, je pourrai sans doute finir la saison en n°1 mondial. Ce serait une énorme fierté pour un coureur de classiques."