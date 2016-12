Le monde du cyclocross a retenu son souffle, ce jeudi, lors de l’épreuve de Loenhout, en voyant Mathieu Van der Poel allongé au sol durant de longues minutes. Le champion des Pays-Bas est lourdement tombé dans la finale de l’épreuve, chutant la tête la première. Évacué sur une civière et emmené ensuite à l’hôpital, il a finalement pu rentrer chez lui assez rapidement.

Tout en rassurant ses supporters en tweetant : "Je vais bien, c’était une sale chute. C’était de ma faute, mais j’ai finalement eu de la chance." Cette lourde gamelle est survenue en fin d’épreuve. Dans un moment clé. Après avoir fait la course en tête, Mathieu Van der Poel a été rattrapé. D’abord par Wout Van Aert, Tom Meeusen, Michaël Vanthourenhout et Kevin Pauwels, avant de voir revenir aussi Toom Aerts et Corné Van Kessel.

En supériorité numérique, les Telenet-Fidea ont alors tenté une manœuvre intelligente. Aerts s’est mis en tête, avec Meeusen dans sa roue. Avant que ce dernier ne laisse volontairement un trou, pour laisser partir son coéquipier, forçant Van der Poel à réagir. C’est en accélérant pour dépasser Meeusen que le champion des Pays-Bas a commis une erreur, arrivant trop rapidement dans une descente abrupte, tombant sur le visage. Heureusement, sans trop de gravité.

La course, elle, a continué. Toon Aerts a été repris, et Wout Van Aert s’est envolé vers la victoire. Heureux de s’imposer, le champion du monde espérait surtout que les conséquences de la chute de son rival ne soient pas trop graves. "J’étais groggy, je ne sentais plus mon visage", a ensuite commenté Mathieu Van der Poel, qui ne souffre d’aucune fracture. "Mais je suis resté conscient. Là, je souffre surtout du nez et du cou."

Il va faire l’impasse sur l’épreuve de Bredene, ce vendredi, et sur le Grand Prix Sven Nys, dimanche, à Baal. Christophe Roodhooft, le manager de son équipe Beobank-Corendon, espère que Van der Poel pourra reprendre au Championnat des Pays-Bas.