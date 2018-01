Mathieu van der Poel (Beobank) a décroché son 4e titre consécutif de champion des Pays-Bas de cyclo-cross, dimanche à Surhuisterveen.

Le petit-fils de Raymond Poulidor s'est imposé en solitaire avec plus d'une minute d'avance sur Lars van der Haar, et son frère David van der Poel.

"C'était un parcours difficile qui me convenait bien et m'a permis de faire facilement et rapidement la différence", a expliqué le coureur de 22 ans, vainqueur cette année de la Coupe du monde et qui sera favori des Mondiaux, chez lui à Valkenburg, début février.

Le podium:

1. Mathieu van der Poel

2. Lars van der Haar

3. David van der Poel