Le superbe duel qui a défrayé la chronique tout l’hiver n’aura donc pas accouché d’un véritable plébiscite pour Van Aert. Dans son mano a mano avec van der Poel, ce dernier a réussi à empocher le classement général du Superprestige, le seul challenge qui était encore en jeu.

À Middelkerke, le Néerlandais a une nouvelle fois étalé toute sa classe pour venir à bout du double champion de monde. Le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’avec 7 succès en 8 courses, van der Poel a survolé cette compétition et a mérité amplement son succès final.

Seul Van Aert a pu contester sa domination sur le défunt circuit de Francorchamps. "J’avais déjà dit avant cette manche que je pouvais faire quelque chose de bien ici", a déclaré van der Poel après son succès. "Tu dois rouler à ton propre rythme et si tu te sens bien, alors tu peux faire la différence. C’était une course très importante. J’aurais aimé faire 8/8 dans ce challenge, mais je suis très content avec ce que j’ai réalisé."

"Deuxième, c’est mieux que rien", a souligné Van Aert. "Mathieu (van der Poel) était plus fort que moi et ça c’est vu dans la deuxième partie. Je n’ai jamais pensé que je pourrais gagner. Mathieu a remporté 7 des 8 manches et je savais que ça allait encore être très difficile. Depuis le Championnat du Monde, j’ai un peu renoncé. C’est mentalement très difficile de continuer à s’entraîner très dur."

Dans cette dernière manche disputée dans la station balnéaire de la Mer du Nord, Mathieu van der Poel a fait la différence peu après la mi-course. Il a pris le dessus sur Van Aert qui, depuis son titre de champion du monde, a dû mal à enchaîner les cross. Le Belge a cédé du terrain sur son plus grand rival à trois tours de l’arrivée. Il n’a ensuite plus jamais revu van der Poel. Van Aert ne réalisera donc pas le Grand Chelem cette saison, comme il y était parvenu l’année précédente.

Du côté des Espoirs et des femmes, c’est Quinten Hermans et Sanne Cant qui ont été sacrés. Hermans a conservé de justesse son avance sur le récent champion du monde, Joris Nieuwenhuis.

La saison de cyclo-cross va dès lors tout doucement toucher à sa fin. Les trois principaux challenges sont terminés et les principaux acteurs de l’hiver vont maintenant prendre un peu de repos après cette nouvelle saison très éprouvante.