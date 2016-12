Et à la fin, c’est toujours Mathieu Van der Poel qui gagne…

Une fois encore, le champion des Pays-Bas a pris, ce vendredi soir, la mesure de Wout Van Aert après que les deux hommes eurent dominé, de la tête et des épaules, la 6e des huit manches du Superprestige dont le Néerlandais mène le classement avec quatre unités d’avantage sur son rival.

Dès le premier des neuf tours, les deux meilleurs coureurs du moment se sont esseulés au commandement, après avoir étouffé leurs adversaires par un départ ultra-rapide prolongé sur deux tours. Pendant une heure, Van der Poel et Van Aert ont alterné démarrages, accélérations, périodes de neutralisation, passages en force pour le plus grand plaisir des 15.000 personnes qui ceinturaient le circuit de Diegem, un des deux seuls cyclo-cross avec celui de Gavere, à avoir fait toujours partie du Superprestige, depuis sa création, il y a 35 ans.

Tandis que, derrière eux, Kevin Pauwels finissait, pour la quatrième fois de suite, par émerger pour venir prendre la troisième place, les deux derniers tours ont atteint une intensité folle. Une fois encore, mettant à profit sa technique hors du commun, Van der Poel a distancé de peu Van Aert dans les derniers hectomètres, en profitant de l’enchaînement d’un passage dans le sable puis sur les poutres pour creuser un écart de vingt mètres qui n’étaient plus que cinq sur la ligne…

"Je ne m’attendais pas à ce succès", avouait Van der Poel, victorieux pour la quatorzième fois cette saison, mais qui mène surtout treize succès à cinq dans ses duels avec le porteur du maillot arc-en-ciel. "Je n’étais pas bien ces derniers jours, j’ai souffert d’un refroidissement. J’avais dit que je voulais partir rapidement, creuser un écart avec nos poursuivants et puis si Wout s’en allait, j’aurais au moins réduit ma perte au classement à un point. J’ai été surpris de me sentir de mieux en mieux au fil des tours et même super bien sur la fin."

Au point qu’alors que le sprint final était lancé dans le dernier kilomètre, il se paya le luxe d’un saut spectaculaire (au passage d’une passerelle, au ravissement des spectateurs). Il reste désormais deux manches seulement, à Hoogstraten (5 février) et Middelkerke (11 février), qui seront disputées en février, après le Championnat du Monde, couru fin janvier à Bieles au Luxembourg.

Où les deux champions, s’ils ne s’époumonent pas d’ici là dans leurs duels répétés, devraient se livrer un véritable combat de titans.