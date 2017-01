Le froid s’est également abattu, ces derniers jours, sur l’Espagne. Jonas Van Genechten n’aura donc pas de choc thermique, ce vendredi, pour son retour en Belgique, où il assistera, ce soir, à la présentation de sa nouvelle équipe, Cofidis, à Tournai. Le sprinter wallon habite avec sa compagne dans la région de Barcelone, et il vient de terminer un stage de préparation à Benidorm, avec ses nouveaux partenaires.

"Je viens de passer mon deuxième hiver complet en Espagne et je sens que cela me rend plus fort de pouvoir rouler dans de bonnes conditions", explique celui qui découvre une cinquième équipe après Vérandas Willems (l’ancienne structure de Wanty-Gobert, où il n’était pas pro), Wallonie-Bruxelles, Lotto-Belisol et IAM. "Cela me permet de me mettre moins de pression par rapport à l’entraînement, je dois par exemple moins planifier des stages pour contrer le mauvais temps. Même si ma famille me manque, c’est bénéfique. Physiquement et mentalement. Et puis, en Espagne, je peux aussi trouver d’excellents parcours d’entraînement."

[...]

