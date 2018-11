Les amis du coureur de chez Cofidis lui avaient réservé une drôle de surprise lors du cross du Koppenberg.

Jens Debusschere (Lotto-Soudal et Katusha en 2019), Tim Declercq et Yves Lampaert (Quick Step Floors) peuvent avoir l'esprit joliment farceur. Amis de Bert Van Lerberghe, les trois pros avaient réservé une drôle de surprise au sprinter de chez Cofidis jeudi, lors du cyclo-cross du Koppenberg, réputé pour être l'un des plus difficiles du calendrier.

Alors que l'enterrement de vie de garçon de Van Lerberghe battait son plein, la petite troupe prit la direction d'Audenarde pour un rendez-vous réunissant chaque année plusieurs dizaines de milliers de spectateurs dans une ambiance festive. Un environnement parfaitement adéquat pour l'un des chapitres du brûlage de culotte du natif de Courtrai. Alors que celui qui venait de boucler sa quatrième saison sur route chez les pros lors de la Tacx Pro Classic (13 octobre) s'attendait à écluser quelques bières avec ses amis, ceux-ci lui avaient préparé un tout autre scénario. En arrivant à proximité du monstre des Ardennes flamandes, le coureur de chez Cofidis découvrit... qu'il était inscrit sur la même feuille de départ que Mathieu Van der Poel ou Wout Van Aert pour un effort d'un tout autre type.

"Tim Merlier est l'un de mes meilleurs amis, mais il n'avait pu assister aux premières festivités car il devait participer au cross du Koppenberg, a expliqué au Nieuwsblad celui qui se mariera en avril prochain. Je pensais que nous nous rendions sur cette épreuve afin de l'encourager... Ce n'était pas tout à fait le programme que mes amis avaient prévu (rires). Je n'ai même pas eu le temps de me raser les jambes. Après deux tours, j'ai abandonné (42e et dernier classé), mais c'était vraiment difficile. Dans chaque virage, je flirtais avec la chute.... »