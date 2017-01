Cyclisme Kevin Van Melsen évoque aussi ses quelques craintes quand il entend une moto dans le peloton.

Kevin Van Melsen est un pilier de l’équipe Wanty-Groupe Gobert. Coéquipier de l’ombre, mis en lumière par ses nombreuses échappées, le Liégeois est le plus ancien de la formation de Jean-François Bourlart, avec laquelle il évoluait déjà quand l’équipe n’était pas encore pro. Soit depuis 2009.

L’an dernier, le sympathique coureur liégeois a été touché en plein cœur par les drames qui ont frappé le peloton. Avec l’accident de Stig Broeckx mais aussi avec le décès de son coéquipier et ami Antoine Demoitié. "La perte d’Antoine a été très difficile à vivre", évoque l’offensif coureur de 29 ans. "J’ai d’ailleurs cru que ma fin de carrière était proche. Mais j’ai finalement prolongé, avec un contrat de deux ans, jusqu’à la fin de la saison 2018. Dans l’équipe, le décès de Demoitié a ressoudé les liens. Avec ces accidents en 2016, on s’est tous rendu compte qu’on fait un sport dangereux. Même si on le savait déjà avant. Combien de fois je ne m’étais pas dit auparavant en voyant des chutes dans le peloton : ‘Oh! celui-là, il a de la chance’. Il y a tellement de voitures en course, de véhicules. Cela devait arriver, malheureusement."

A-t-il peur, désormais, dans le peloton ?

(...)