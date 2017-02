Jean-Luc Vandenbroucke, directeur de course de l’épreuve hennuyère gagnée l’an dernier par Niki Terpstra, confirme la bonne nouvelle. Il y aura donc deux courses, l’une pour les dames, l’autre pour les élites, le mercredi 1er mars entre Quaregnon et Dour, qui sera, comme l’an dernier, la première manche de la Napoleon Games. Cela malgré la très difficile situation financière dans laquelle se retrouve l’ASBL organisatrice du Samyn après le détournement de 180.000 euros par sa trésorière qui a avoué.

"Nous continuons car nous avions bouclé le budget pour cette année", dit Jean-Luc Van den Broucke. "Une nouvelle ASBL a été créée dans laquelle se retrouvent maintenant des représentants de Quaregnon et de Dour. Ces deux villes voulaient que les courses se poursuivent. Il fallait sauver le Samyn qui fait partie du patrimoine sportif du Borinage. Mais tout ce qui nous est arrivé a été un coup dur vraiment énorme pour tous, notamment les anciens de Fayt-le-Franc et Honnelles. J’ai vu des gens pleurer et certains ont dû mettre la main à la poche."

Parmi les organisateurs, tout le monde a été surpris. "Pour qu’on ne se rende pas compte des fautes, des jeux d’écriture, des transferts de sommes, une fuite en avant, comme ne plus répondre au courrier des fournisseurs ou des équipes impayées, ont été employés. Je dois remercier Tom Van Damme, le président de la RLVB, qui a fait preuve de patience et de compréhension car nous avions des dettes par rapport aux licences d’organisation et aux prix des deux dernières éditions de notre course. Merci aussi aux directeurs sportifs, à Patrick Lefevere et Marc Sergeant par exemple qui ont joué le jeu. Parmi les équipes qui seront au départ le 1er mars, nous avons encore des arrièrés d’un an ou deux par rapport à la plupart."

Ches les dames , 28 équipes de sept seront au départ à 11 h. Tandis que chez les élites, ce sont vingt formations qui participeront à cette 48e édition. D’abord trois du WorldTour : Quick Step, Lotto-Soudal et Lotto Nl-Jumbo. Ensuite, huit équipes pro continentales : Sport Vlaanderen, Vérandas Willems-Crelan, Wanty-Gobert, WB Veranclassic-Aqua Protect, Cofidis, Fortunéo, Roompot et Israel Cycling Academy. Enfin, neuf équipes continentales dont Ago-Aqua Service, Cibel, Pauwels Sauzen, T Palm, Tarteletto, Armée de Terre, Roubaix ou Leopard. Le départ est prévu à 12 h 35 à Quaregnon, pour 202 km.

Comme l’an dernier, le parcours est composé d’une boucle de cent kilomètres et de quatre circuits locaux de 25 km chacun avec trois tronçons pavés pour un total de 12,5 km.