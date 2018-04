Comme il l’avait montré ces derniers temps, Jelle Vanendert a été le meilleur Belge sur la Doyenne.

Par le résultat, 11e, qui correspond à sa performance de 2014 et est à peine inférieure à celle de 2012 (10e). Par la manière aussi, car finalement le Limbourgeois aura été le seul à faire trembler Bob Jungels. À l’arrivée, repris dans les derniers hectomètres, il n’a pu monter sur le podium.

"J’ai 33 ans, disait-il. Il y a cinq ans, j’aurais été très heureux de ma course, mais aujourd’hui que j’arrive tout doucement en fin de carrière, je ne suis pas vraiment satisfait. Je suis 11e, j’aurais pu attendre et finir 6e ou 7e, voire monter sur le podium, mais je voulais gagner, pas conquérir une nouvelle place d’honneur. Encore attendre plus longtemps à Saint-Nicolas n’était pas une option. Jungels, que je n’ai pas vu partir, avait une minute d’avance."

Très vite, l’écart a fondu et Vanendert s’est mis à espérer.

"J’y croyais, c’est vrai", poursuivait-il. "Mais j’avais dû faire un effort très violent et j’ai senti mes forces m’abandonner, car la côte d’Ans est très dure. Je ne pouvais plus me dresser sur les pédales et Jungels avait repris son rythme."

L’entente entre Wellens et l’autre Limbourgeois de Lotto-Soudal fut cette fois parfaite.

"Tim m’a dit qu’il n’était pas suffisamment bien, disait-il. Je lui ai dit d’attaquer, ce qu’il a fait. Il m’a bien aidé."

À ceux qui se demandent comment Jelle Vanendert, un peu en retrait ces dernières saisons, devient un des principaux protagonistes des Ardennaises, rappelons quand même qu’il avait par le passé joué la carte de Philippe Gilbert, en 2011, joué aussi de malchance (chute à l’Amstel puis à la Flèche) en 2015, et réussi également deux belles séries dans les trois classiques en 2012 (respectivement 2e, 4e et 10e) et 2014 (2e, 6e, et 11e).

"Je savais que j’étais bien, mais c’est difficile de savoir où en sont les autres, continuait Vanendert. Être avec les meilleurs ou être un des meilleurs, c’est parfois une légère différence. Deux, trois pourcents suffisent à vous faire changer de catégorie."

Marc Sergeant tord aussi le cou à une rumeur. "Pour faire taire aussi les mauvaises langues qui disent qu’il cherche uniquement à se montrer, je vous signale que Jelle n’est pas en fin de contrat", explique le manager de Lotto-Soudal, lequel a décidé de modifier le programme de son coureur. "Jelle devait aller au Giro, mais il sera remplacé par Frison. À la place, il va courir le Dauphiné et le Tour pour y chercher ce qui lui avait réussi en 2011 : gagner une étape."