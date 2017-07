En 2011, il avait fourni un boulot colossal pour Philippe Gilbert, son coéquipier de l’époque, qui avait remporté la Clasica. Trois ans plus tard, Jelle Vanendert s’y était classé sixième.

"Cette course, je l’aime beaucoup, elle est dure, elle me convient", commente Jelle Vanendert, qui a terminé quatrième du récent Tour de Wallonie. "Je me sens en bonne forme, je l’ai senti au TRW, où Dylan Teuns était cependant le plus fort. Je n’ai pas à me plaindre de ma condition et j’espère en profiter samedi. Je serai protégé dans l’équipe, comme d’autres coureurs, car nous aurons une équipe solide, avec laquelle nous pourrons jouer plusieurs cartes."

Comme celle de l’ancien vainqueur Tony Gallopin, ou Tiesj Benoot ou Tim Wellens. Trois coéquipiers qui sortent du Tour de France. "Ceux qui ont fait la Grande Boucle ont toujours un avantage sur la Clasica, mais si tu n’as pas fait le Tour, tu peux quand même essayer de faire un résultat au Pays basque", poursuit le grimpeur limbourgeois, qui va prolonger deux ans chez Lotto-Soudal. "Avant, la clé de la Clasica, c’était le col du Jaikibel, maintenant, c’est la dernière bosse (celle de Murgil), dans laquelle les favoris attaquent toujours. J’espère y répondre présent."

Ensuite, il mettra le cap vers le Binckbank Tour et les classiques du Canada.