Avec deux victoires, Tim Wellens a débuté sa saison en fanfare. Il s’est directement rassuré. Mais il n’est pas le seul jeune Belge de Lotto-Soudal à s’être rapidement mis en confiance en 2017. Son coéquipier Louis Vervaeke a lui aussi été bien dans le coup au Challenge de Majorque, terminant deuxième et quatrième des deux journées difficiles de l’épreuve espagnole, celles remportées par Tim Wellens. Rencontre avec ce prometteur coureur de vingt-trois ans, considéré par de nombreux spécialistes comme le grand grimpeur de demain.

Louis, vous sortez d’une belle deuxième saison chez les pros, avec notamment une 11e place très remarquée au Tour du Pays Basque. Qu’attendez-vous de 2017 ?

"Je veux continuer à progresser. Et m’améliorer dans les résultats. Faire par exemple un Top 10 au Tour du Pays Basque. Mais aussi jouer un plus grand rôle sur les classiques ardennaises, où j’espère bien aider Tim Wellens à gagner. C’est vrai que j’ai été surpris par mes prestations en 2016. D’abord en terminant 20e du Tour de Catalogne, où j’avais le sentiment que je pouvais faire mieux. Et puis avec ce Tour du Pays Basque, où je rate le Top 10 pour une seconde. Cela m’a mis en confiance."

Qu’avez-vous appris en 2016 ?

(...)