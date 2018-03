Après avoir été hospitalisé pendant plusieurs semaines, Petr Vakoc est finalement rentré à son domicile de Prague pour de bon.

Fin janvier, le vainqueur de la Flèche brabançonne 2016 avait été victime d’un accident de la circulation en Afrique du Sud, en compagnie de Laurens De Plus. Ses blessures ont nécessité une opération de ses vertèbres cassées, suivie d’une longue période de repos complet. "Je ne peux expliquer à quel point c’est bon de rentrer à la maison. Bien sûr, c’est frustrant d’être sur la touche pour une très longue période quand la seule chose que vous désirez est de remonter sur le vélo, mais je me sens heureux d’être de retour à la maison" a expliqué le coureur Quick-Step.

Petr Vakoc a également donné des détails de sa revalidation. "Cela va prendre plusieurs mois avant mon retour à la compétition mais c’est très confortable de me savoir entre de bonnes mains avec mon équipe et ma famille. J’ai pédalé pour la première fois à la maison, après avoir monté mon vélo sur mon plafond et sur mon home-trainer. Je ne suis toujours pas autorisé à pédaler assis, mais je suis très heureux car j’ai recommencé à bouger les jambes et j’ai débuté le travail pour être de retour dans l’équipe."