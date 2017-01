Toon Aerts (Telenet Fidea) s'est adjugé le Grand Prix Sven Nys de cyclocross, la septième manche du Trophée AP Assurances, dimanche à Baal. Le champion d'Europe s'est imposé en ce premier jour de l'année 2017 devant le champion du monde Wout Van Aert (Crelan-Veranda's Willems), 2e à 8 secondes malgré une belle remontée dans le dernier tour, et Michael Vanthourenhout (Marlux-Napoleon Games), 3e à 13 secondes. Kevin Pauwels (Marlux-Napoleon Games) a fini 4e à 31 secondes et Wietse Bosmans (Beobank-Corendon) 5e à 50 secondes.

Sur un parcours gelé en début de course, Tom Meeusen et son équipier le champion d'Europe Toon Aerts se sont immédiatement portés, puis isolés, en tête de la course. Van Aert a assuré la chasse mais a cédé du temps et laissé ensuite l'initiative de la poursuite à Michael Vanthourenhout, parti seul, avant de fondre sur lui dans l'avant-dernier tour et d'assurer dans l'ultime boucle sa 14e deuxième place de la saison (outre 13 victoires). Devant, Aerts avait déposé Meeusen à un peu plus de cinq tours de l'arrivée et filé seul vers la victoire, sa 3e de la saison. Il s'était classé 3e à Baal en 2016.

Van Aert, lauréat du Cross des As jeudi à Loenhout et vendredi à Bredene, était le lauréat ces deux dernières années à Baal. Vainqueur de quatre manches cette saison (Renaix, Audenarde, Essen et Loenhout), il conserve la tête du classement général du Trophée AP Assurances avant la 8e et dernière manche à Lille le 4 février.

Le champion des Pays-Bas Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon), victime d'une lourde chute jeudi à Loenhout, était absent. Il avait gagné les manches de Hamme et d'Anvers.

La victoire est revenue à la Néerlandaise Marianne Vos chez les dames; à Eli Iserbyt chez les espoirs (U23) et à Jelle Camps chez les juniors.