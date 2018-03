Mercredi, Elia Viviani enlevait à La Panne sa sixième victoire de la saison, la dix-septième pour Quick Step en 2018, avant que Niki Terpstra n’en ajoute une dix-huitième !

Le Vénétien, transféré cet hiver de Sky dans la formation de Patrick Lefevere, y a d’emblée fait oublier le départ de Marcel Kittel. Ce dimanche, à Gand-Wevelgem, dans une équipe qui compte pourtant de nombreux fers de lance, Viviani sera peut-être la principale carte.

La classique flandrienne vit sa 80e édition. Elle n’emprunte pas les monts des Ardennes flamandes mais ceux (onze au total) du Heuvelland, le pays des collines, parmi lesquels, surtout, le Mont Kemmel, escaladé deux fois, par autant de versants. C’est là que se joue souvent la course, après le passage dans les Moeren, où le vent qui y souffle toujours provoque les bordures et cassures qui valent à la course son surnom de classique des éventails.

Par rapport à l’équipe alignée à Harelbeke par le tandem Wilfried Peeters-Tom Steels, deux anciens vainqueurs à Wevelgem, Elia Viviani, qui remplace Iljo Keisse, sera le seul nouvel élément. Plus frais que ses coéquipiers, l’Italien aura de grandes responsabilités, même si cela fait trois ans que la course, durcie et allongée (251 km), n’a plus eu un sprint pour épilogue.

"Je me sens aussi capable de finir dans un petit groupe, dit-il. Gand-Wevelgem est, comme l’était Milan-Sanremo, mon grand but du printemps, et quand je me focalise sur une course, je suis très déterminé. Je n’ai pas de problème avec la pression. J’en ai eu par exemple aux Jeux Olympiques (NdlR : il est champion de l’omnium sur piste). Être leader, ça prend de l’énergie avant la course, mais une fois dedans, ça change souvent, selon le déroulement de la course. C’est alors au directeur sportif dans la voiture de prendre les décisions. Nous, nous devons être honnêtes, dire qui est bien ou pas. "

Viviani parle du rôle, nouveau pour lui, qu’il a au sein de la formation belge.

"Chez Quick Step, et d’autant plus après la blessure de Fernando Gaviria, je suis leader pour un grand nombre de courses, dit-il. J’ai mon programme, j’ai mon groupe (d’équipiers). Sur l’année, je peux sans doute saisir ma chance une cinquantaine de fois et c’est pour cela que quand je perds, et malheureusement cela arrive un certain nombre de fois (il sourit), je suis déçu pour tout le boulot effectué par mes partenaires. Comme samedi à Sanremo où je suis tombé en panne de jambes dans les deux cents derniers mètres alors que jusqu’alors, tout avait bien été. Nous avons une seule mentalité : gagner ! Nous roulons pour la victoire. "

L’Italien poursuit son argumentation.

"C’est un pour tous et tous pour un. Dans le seul but de remporter la victoire. Tout le monde travaille pour cela, du début à la fin de la course. Regardez à Paris-Nice, le pauvre Tim Declercq a roulé en tête toute la journée le premier jour pour Alaphilippe, le deuxième pour moi, le troisième pour Alaphilippe à nouveau et ainsi de suite… Il sait que c’est son job et finalement, il est content. Il était si fort qu’il a pu aller à Sanremo pour… rouler à nouveau en tête du peloton. Cet esprit collectif, vous le voyez avec Alaphilippe qui roule à bloc derrière Nibali en espérant que je vais gagner le sprint… "

Avec six succès en deux mois à peine, Elia Viviani est bien parti pour réussir le défi qu’il s’était lancé avant la saison.

"Officiellement, je veux gagner dix courses en 2018, une de mieux que l’an dernier, termine l’Italien. Mais en fait, j’en veux quinze. Si j’y arrive, tout le monde sera content, moi, l’équipe, Patrick (Lefevere)… Je veux surtout plus de premières que de deuxièmes places. La saison dernière, j’avais fini à 9-10."