"C’est toujours bien de gagner quand on est le favori d’une course, et c’est aussi très important pour notre équipe, Quick Step, de débuter la série des courses belges de cette manière."

Elia Viviani a été exact au rendez-vous. Quatre jours après avoir raté le coup à la primavera, l’Italien s’est bien repris.

"Tout s’était bien passé à Sanremo, j’avais franchi les difficultés devant, mais je suis tombé en panne de jambes dans les deux cents derniers mètres, j’étais déçu de mon résultat, mais pas de ma performance globale ou de mes sensations", reconnaissait-il. "Cette fois, ce fut différent. Une fois encore, nous étions là dans les moments cruciaux de la course, au mont Kemmel, quand le peloton se scindait dans les zones venteuses (NdlR : dans les Moeren, la région du Westhoek où il y a toujours du vent et où Gand-Wevelgem se joue souvent), mais il fallait encore ponctuer victorieusement le formidable travail de mes partenaires. Ce n’est jamais évident. Entre ce que l’on dit lors de la réunion d’avant-course et ce qui se passe en course, il y a toujours une énorme différence. Sur la fin, nous n’étions plus que quatre, Sénéchal, Richeze et Martinelli. Jakobsen et Sabatini, qui devaient m’emmener, n’étaient plus là."

Le coureur italien était aussi heureux d’avoir poursuivi sa série de succès.

"C’est ma sixième victoire pour Quick Step", disait Viviani, passé cet hiver de la Sky à l’équipe de Patrick Lefevere, "mais ma première en Europe. L’arrivée ici est toujours chaotique et ce fut encore une fois le cas. Mais mes derniers équipiers m’ont emmené dans un fauteuil et je ne pouvais pas rater ce sprint, même si c’est plus facile à dire qu’à faire."

Fort de ce succès, le dix-septième de la formation de Lefevere en 2018, Elia Viviani attend son prochain rendez-vous, Gand-Wevelgem.

"C’était avec Milan-Sanremo mon grand rendez-vous du printemps", reconnaît le coureur de Vénétie. "L’élimination de Gaviria (main cassée) fait de moi le leader de l’équipe, mais chez Quick Step, on n’est jamais seul. Je n’ai pas peur des responsabilités. Je n’ai pas peur non plus de devoir faire la course parce que ces dernières années, Gand-Wevelgem se finit rarement par un sprint (NdlR : il faut remonter à 2014 pour cela)."

Depuis l’an dernier, la classique flandrienne a aussi introduit des chemins empierrés sur son parcours, les "Plugstreets", à Ploegsteert, le village hennuyer de Frank Vandenbroucke, où se battaient les soldats britanniques durant la Grande Guerre. Absent en 2017, Elia Viviani en apprend l’existence ce mercredi, peu après sa victoire.

"Je ne le savais pas, mais je dois encore aller reconnaître le parcours avec certains équipiers vendredi ou samedi", dit-il.