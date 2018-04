Renversé par une voiture après l’épreuve de Nokere, Loïc Vliegen y avait subi une fracture du scaphoïde. Cassant toute sa prestation en vue des classiques ardennaises, lui qui en avait déjà été écarté l’an passé à cause d’une fracture du coccyx. Mais alors qu’il pensait être absent à nouveau des classiques wallonnes, il sera finalement bien au départ, ce mercredi.

"C’est vraiment inespéré", sourit le Liégeois de BMC. "On m’avait annoncé deux mois d’arrêt. Mais un mois après, je suis là. La décision a été prise ce week-end. Vendredi, samedi, et dimanche, j’ai enchaîné de très bons entraînements. Le type d’enchaînement qu’on ne peut faire qu’avec une bonne forme. L’équipe, en accord avec le staff médical, m’a alors donné son feu vert. De mon côté, je sens que ma main est rétablie."

Heureux , Loïc Vliegen est conscient qu’il risque d’être à court de rythme. "Lors de mon accident, j’étais en grande forme, ce qui m’a sans doute permis de vite me sentir bien à nouveau aux entraînements", ajoute Vliegen. "Mais il me manque effectivement des courses dans les jambes. J’en saurai plus à la moitié de la Flèche sur mon niveau !"

Son but sera d’aider au maximum Dylan Teuns. "Il est un des favoris de la course, avec quatre ou cinq autres", termine Loïc Vliegen. "Il peut jouer la victoire sur la Flèche wallonne. J’essaierai de l’aider au mieux."

La décision concernant sa participation à Liège-Bastogne-Liège sera prise après la Flèche.