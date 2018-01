Samedi 6 juillet : Bruxelles-Charleroi-Bruxelles

La 106ème édition du Tour de France (2019) connaîtra son coup d'envoi en Belgique puisque le Grand Départ du Tour 2019 se donnera depuis la Place des Palais. Au menu de cette première étape 192 kilomètres reliant Bruxelles à ... Bruxelles en passant par Charleroi. L'étape s'éparpille en Brabant Wallon, dans le Hainaut et bien entendu en région bruxelloise sans oublier la Flandre avec notamment le passage du Mur de Grammont, bien connu des classiques flandriennes. Cette grimpette avait déjà eu lieu il y a 50 ans. De là, les coureurs passeront par Bosberg et prendront la direction de Charleroi via Enghien. L'étape passera par Courcelles et Gosselies mais sans passage par le centre-ville. Ensuite, direction la capitale via Waterloo. En ce qui concerne l'arrivée, elle se déroulera devant le Palais de Laeken, une ligne droite de 350 mètres au minimum étant exigée.

En somme, une étape sans beaucoup de dénivelés qui devrait profiter aux sprinters qui auront à cœur d'endosser le premier maillot jaune du Tour.

Dimanche 7 juillet : contre-la-montre par équipes

Le lendemain, place au contre-la-montre par équipes afin de se remémorer le succès datant du 29 juin 1969 d'Eddy Merckx et toute son équipe. C'est d'ailleurs en ce jour que le lauréat du Tour avait endossé le maillot jaune pour la première fois. C'était "chez lui" à Woluwe-Saint-Pierre. C'est au parc Royal que l'étape débutera. La suite du programme ? La descente de l’Avenue de Tervueren et de Woluwe Saint-Pierre. Un passage par Auderghem, Watermael-Boitsfort ainsi que par le Bois de la Cambre et par l’ULB avant de se diriger vers Etterbeek et le tunnel Montgomery et terminer en beauté au pied l’Atomium.

1 million de personnes attendues

Un budget de cinq millions d'euros a été débloqué par la Ville de Bruxelles (soutenue par la Région) pour l'organisation du Grand Départ, qui devrait attirer un million de personnes. Ajoutez trois à quatre millions pour promouvoir l’événement et le compte y est.