Vuelta: Comment Quintana a piégé Froome

Cyclisme

Nairo Quintana n’a pas encore gagné la Vuelta, mais le Colombien a fait un grand pas en ce sens, ce dimanche sur les routes d’Aragon.

À l’entame de la dernière semaine de la course et à la veille de la seconde journée de repos, le porteur du maillot rouge a donné bien plus d’éclat à sa tunique en décochant un uppercut à la plupart de ses rivaux directs lors de la 15e étape, remportée par l’Italien Gianluca Brambilla au sommet de la station de ski d’Aramon Formigal.

Au lendemain de l’étape reine, gagnée samedi par Robert Gesink et courue entièrement dans les Pyrénées françaises, où malgré six attaques dans la montée finale de l’Aubisque, il n’avait pu lâcher Chris Froome, Nairo Quintana a piégé le Britannique.

À l’initiative d’Alberto Contador, tentant de refaire le coup qui lui avait permis de remporter, en direction de Fuente Dé, la Vuelta 2012 au détriment de Rodriguez, une échappée de quinze hommes s’est formée dès le début de l’étape, longue seulement de 118 kilomètres. Jusqu’au bout, la bagarre fut folle et le suspense entier.

Accompagné de deux équipiers (Castroviejo et Fernandez), Quintana put compter sur l’aide de Contador (et de ses équipiers Trofimov et Rovny), ainsi que des tandems Formolo-Moser (Cannondale) et De la Cruz-Brambilla (Etixx). Derrière Froome se retrouva rapidement esseulé (seul Lopez était avec lui) et le triple vainqueur du Tour ne doit qu’à l’aide que lui apportèrent pendant cent kilomètres les équipes Orica et Astana de pointer aujourd’hui qu’à seulement 3 minutes 37 de Quintana.

Un écart qui n’est pas rédhibitoire, mais conséquent pourtant alors qu’avant l’arrivée à Madrid, dimanche, il ne reste que deux étapes de montagne et le chrono de vendredi pour créer des écarts.