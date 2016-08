Vuelta: Coup double pour De la Cruz, les Belges font encore le show

Cyclisme

Pas moins de 4 Belges étaient dans la bonne échappée et Dries Devenyns prend la 2e place de l'étape !



L'Espagnol David De la Cruz (Etixx-Quick.Step) a remporté la 9e étape du Tour d'Espagne (WorldTour), disputée sur 164,5 km entre Cistierna et Oviedo, dimanche au sommet de l'Alto de Naranco pour endosser le maillot rouge de leader au classement général.

C'est la 3e victoire d'étape pour la formation Etixx-Quick.Step après les deux succès au sprint de Gianni Meersman. Dries Devenyns a bien cru forcer une 4e victoire d'étape belge, mais il fut surpris par son compagnon d'échappée. Les Belges ont d'ailleurs animé la fin de l'étape de montagne avec aussi Jan Bakelants (Ag2R-La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) et Dylan Teuns (BMC) qui faisant partie d'un groupe d'échappés de 12 coureurs.

David De la Cruz s'est imposé devant Devenyns, qui a avoué avoir été surpris par l'Espagnol. "J'ai du ralentir dans le dernier kilomètre et il était vraiment plus fort que moi. L'Italien Moreno Moser (Cannondale-Drapac) a pris la 3e place. De Gendt a terminé 8e, Teuns 10e et Bakelants (11e).

Le Catalan offre la première victoire à l'Espagne sur cette Vuelta et prend la tête du classement général avec désormais 22 secondes d'avance sur le Colombien Nairo Quintana (Movistar) qu'il détrône. Quintana a terminé à 2:56 de De La Cruz dimanche.

La 10e étape conduira lundi les coureurs de Lugones à Lagos de Covadonga sur 188,7 km, elle considérée comme la plus dure du Tour d'Espagne 2016 avant la journée de repos mardi.