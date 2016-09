Vuelta: Drucker au sprint, Quintana reste leader

Cyclisme

Jean-Pierre ("Jempy") Drucker a remporté lundi la 16e étape du Tour d'Espagne, une étape de plat longue de 156,4 km disputée entre Alcañiz et Peñiscola à l'entame de cette dernière semaine de la Vuelta.

Le Luxembourgeois de la formation BMC remporte la 3e victoire pro de sa carrière, après avoir levé les bras à l'issue du prologue du Tour de Luxembourg, plus tôt cette année, et à la London-Surrey Classic en 2015. Celui qui prend part à son deuxième grand tour, après la Vuelta de l'année dernière, s'est imposé au sprint devant les Allemands Rudiger Selig (Bora-Argon 18) et Nikias Arndt (Giant-Alpecin), le Belge Gianni Meersman (Etixx - Quick Step), 4e, et le Français Lorrenzo Manzin (FDJ). Jonas Van Genechten (IAM), 6e, et Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), 9e, dans le même temps, ont également terminé dans le top 10 de l'étape.

Un regroupement avait eu lieu à 12 km de l'arrivée, le peloton reprenant alors les derniers échappés, Silvan Dillier (BMC), Sven Erik Bystrom (Katusha) et Luis Angel Mate (Cofidis). Alors qu'il se dirigeait vers un sprint massif, l'Italien Daniele Bennati (Tinkoff) s'en est détaché pour tenter une dernière attaque en toute fin d'étape, mais il a été mangé à quelques mètres du finish, avant que "Jempy" Drucker ne prenne ses adversaires de vitesse au sprint.

Le Colombien Nairo Quintana, qui a accru dimanche son avance au général, a passé la ligne en 19e position, deux secondes après le vainqueur. Il maintient dans le classement du maillot rouge ses 3 minutes 37 d'écart sur Chris Froome (Sky).