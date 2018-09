L'Espagnol Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias) a remporté en solitaire la 13e étape du Tour d'Espagne, vendredi, entre Candas et Valle de Sabero. Rodriguez est arrivé au sommet de l'Alto de La Camperona avec 19 secondes d'avance sur le Polonais Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) et 30 sur Dylan Teuns (BMC).

Avec Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) et Laurens De Plus (Quick-Step Floors), deux autres Belges figurent dans le top-5. L'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis) conserve son maillot rouge.

Un groupe de 32 coureurs est parti après une dizaine de kilomètres. Parmi eux, le coureur BMC Dylan Teuns, Sander Armee, Thomas De Gendt, Bjorg Lambrecht, Maxime Monfort et Tosh Van Der Sande de Lotto Soudal ainsi que Laurens De Plus et Pieter Serry de Quick-Step Floors.

Le mieux classé au général était l'Américain Ben King (Dimension Data), 20e à 7:04 du maillot rouge Jesus Herrada (Cofidis). Sept minutes, c'est justement l'écart maximal dont ont bénéficié les échappés.

Le groupe de tête comprenait encore une vingtaine d'unités au moment d'aborder l'ascension finale de l'Alto de La Camperona (8,3 km à du 7,5%).

Rafal Majka a attaqué à 2,5 km de la ligne. Le Polonais a pris quelques mètres avant de voir Dylan Teuns revenir sur lui à 1,8 km de la ligne. Juste avant la flamme rouge, c'est Oscar Rodriguez qui est revenu sur les deux hommes. L'Espagnol poursuivait son effort et prenait à son tour un léger avantage. Rodriguez, 23 ans, conservait 19 secondes d'avance sur Majka pour s'offrir la première victoire de sa carrière. Teuns était troisième à 30 secondes, juste devant Bjorg Lambrecht (4e à 38 secondes) et Laurens De Plus (5e à 43 secondes).

Dans le groupe des favoris, Nairo Quintana (Movistar) et Simon Yates (Micthelton-Scott) ont attaqué dans le dernier kilomètre. Le maillot rouge Herrada a été lâché et perdu environ 1:40, mais il conserve son maillot rouge. Au général, le coureur de Cofidis possède désormais 1:42 sur Yates et 1:50 sur Quintana. Alejandro Valverde (Movistar) est quatrième à 1:54.

Samedi, la 14e étape reliera Cistierna à Les Praeres (171 km).