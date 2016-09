Vuelta : Robert Gesink remporte la 14e étape au bout de l'effort

Cyclisme

Le Néerlandais Robert Gesink (LottoNL-Jumbo) a remporté samedi la 14e étape du Tour d'Espagne 2016 au sommet du col d'Aubisque, dans les Pyrénées françaises, où le Colombien Nairo Quintana a conservé le maillot rouge de leader après cette étape reine de l'édition 2016.

Gesink, issu de l'échappée du jour, a devancé à l'arrivée le Français Kenny Elissonde (FDJ), deuxième, et le Russe Egor Silin (Katusha).

La journée, marquée par trois ascensions de 1re catégorie et l'ascension hors catégorie du col d'Aubisque, a débouché sur une belle passe d'armes entre les favoris. Si Quintana (Movistar) et son dauphin Chris Froome (Sky) sont arrivés roue dans roue, les Espagnols Alberto Contador (Tinkoff) et Alejandro Valverde ont chacun perdu un temps précieux.

Le belge Jan Bakelants a lâché la tête de course à 2,5 kilomètres de l'arrivée.

Cette 14e étape est l'étape-reine de la Vuelta 2016. Elle propose quatre cols sur les derniers 130 km: trois de 1e catégorie (Col Inharpu, Col du Soudet et Marie Blanque), avant la montée finale vers l'Aubisque (hors-catégorie), qui compte près de 17 km à 7% de moyenne. Au total, ce seront près de 4800 m de dénivelé cumulé, soit l'une des étapes les plus exigeantes de l'histoire de la Vuelta.