L'Australien Simon Clarke (Education First-Drapac) a remporté la cinquième étape du Tour d'Espagne, mercredi, entre Grenade et Roquetas de Mar (188,7 km).

Le Français Rudy Molard (Groupama-FDJ), sixième de l'étape, est le nouveau leader du général. Il a dépossédé du maillot rouge le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky), arrivé un peu moins de 5 minutes après le vainqueur. Floris De Tier (LottoNL-Jumbo) s'est classé 5e, à 8 secondes de Clarke, et Maxime Monfort 7e, à 1:58 du vainqueur.

L'Italien Alessandro De Marchi (BMC), l'Australien Simon Clarke (Education First-Drapac) et le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo) se sont joués la victoire au sprint.

Le trio s'est formé à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée lorsque De Marchi, d'abord échappé avec Stéphane Rossetto (Cofidis), a été rejoint par Clarke et Mollema. Au sprint, Clarke s'est montré le plus rapide, devant Mollema et De Marchi.

L'Italien Davide Villella (Astana) a pris la quatrième place à 8 secondes, juste devant Floris De Tier (LottoNL-Jumbo) et Molard. Ce dernier pointait à 3:46 de Kwiatkowski au départ de l'étape. Le Polonais est arrivé en même temps que le peloton, un peu moins de 5 minutes après le vainqueur du jour. Molard s'empare du maillot rouge pour 1:01 sur Kwiatkowski.

Jeudi, la sixième étape reliera Huércal-Overa à San Javier (155,7 km).